Inter, Kolarov: "Siamo in ripresa, stasera per noi è una grande occasione"

Prima della sfida contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato Aleksandar Kolarov che sarà in panchina stasera per l'Inter vista la squalifica di Cristian Chivu: "Sono abbastanza tranquillo, sono fiducioso vedendo la squadra in settimana e mi trasmettono serenità. La squadra sta benissimo, vogliamo e cerchiamo di fare una grande partita stasera. La squadra è in ripresa, si è allenata benissimo in settimana e cercheremo di fare un'ottima gara".

Cosa vi piacerebbe vedere in questa partita?

"Nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi, ci siamo allenati e vogliamo fare una partita aggressiva e stasera è una grande occasione per rifare bene come abbiamo fatto tutto l'anno".