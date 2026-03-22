Atalanta, Palladino: "Partita importante per noi, De Roon è il mio allenatore in campo"
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Nel pre-partita di Atalanta-Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico della Dea, Raffaele Palladino.
La presentazione del match da parte dell'allenatore.
"Arriviamo consapevoli che oggi è una partita importante per noi, con la vittoria che manca in campionato da un po' e vogliamo chiudere questo pericolo con una vittoria. Dobbiamo rimanere attaccati alla zona Europa, anche se sappiamo che non sarà un match facile. L'abbiamo preparata bene".
Sul record di De Roon.
"Rimarrà nella storia, quello che ha fatto e quello che sta facendo anche ora. È il mio allenatore in campo e siamo vicini per questo traguardo che ha raggiunto. Merita tutto questo".
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