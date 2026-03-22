Il doppio ex Pazzini: "Fiorentina in ripresa, se l'Inter non vince pressione alle stelle"

Questa sera, alle ore 20:45, al Franchi si affrontano Fiorentina e Inter, nella partita che conclude il programma della 30^ giornata di Serie A prima di far spazio alla sosta per le nazionali e alla grande attesa per il playoff dell’Italia di Gattuso, chiamata a raggiungere un Mondiale che gli azzurri saltano ormai da due tornate.

In vista di Fiorentina-Inter, l’emittente Sport Mediaset ha intervistato il doppio ex Giampaolo Pazzini, che nella sua carriera da attaccante ha vestito prima la maglia viola e poi quella nerazzurra. Ha detto: "L’Inter sa che la gara di oggi è importantissima perché, in caso di risultato negativo, la pressione salirebbe alle stelle. La Fiorentina è in ripresa e quindi darà del filo da torcere, poi, al contrario di quanto è sempre successo storicamente, credo non ci saranno tanti gol".

Prosegue e conclude quindi Pazzini, avventurandosi in una sorta di pronostico per Fiorentina-Inter: "I nerazzurri hanno un buon vantaggio in ottica scudetto, ma quello del Franchi sarà un crocevia importante perché potrebbe dare un segnale definitivo alle avversarie".