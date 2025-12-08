Live TMW Atalanta, Palladino: "Vogliamo riscattarci. Mai più prestazioni come Verona"

19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.

20:04 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Come si riparte dopo Verona?

"Si riparte dopo una brutta prestazione. Ci siamo confrontati con i ragazzi, alla quale erano molto dispiaciuti per come è andata la gara. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c'è già l'occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea".

Quanto è fondamentale ripartire con il gruppo?

"Ho un gruppo di grandi uomini e vogliono riscattarsi dopo Verona. Non devono più accadere queste cose, ma ora serve voltare pagina: tra Chelsea e Cagliari serve ritrovare il passo giusto dando tutto. Vogliamo fare una partita perfetta".

Che Atalanta bisogna aspettarsi?

"Vogliamo esprimerci alla grande. Per arrivare a grandi obiettivi serve il contributo da parte di tutto: metterò la formazione migliore, ma anche chi entrerà dovrà dare il contributo".