Pallavicino consiglia l'Inter: "Andrei avanti con Luis Henrique, aspettando Dumfries"

L'agente di mercato Carlo Pallavicino ha rilasciato una intervista a La Repubblica nel corso della quale ha analizzato anche le possibili mosse dell'Inter nel mercato di gennaio che si sta per aprire. Con il prolungarsi dell'infortunio di Denzel Dumfries i nerazzurri potrebbero infatti pensare ad un innesto sulla destra, ma il procuratore ha fatto notare che forse sarebbe meglio muoversi solamente di fronte a reali occasioni per rinforzarsi. "Se non ci sono grandi occasioni, è meglio lasciar stare" - le sue parole - ". Fossi nei nerazzurri, andrei avanti con Luis Henrique, aspettando Dumfries", ha detto.

Parlando dei migliori direttori sportivi del calcio italiano poi, Pallavicino ha fatto i nomi di quelli che sono a suo avviso i dirigenti più abili: "Il numero uno dal Duemila in poi è senz’altro Giovanni Sartori. Sono bravissimi anche Piero Ausilio, capace di adattarsi alle situazioni e a convivere con diverse presidenze, e Filippo Antonelli, che ha dimostrato quel che vale in Serie B".

Elogi anche per l'ex dirigente del Milan Adriano Galliani, nominato fra i migliori dirigenti sportivi di sempre del nostro calcio: "I migliori di tutti i tempi? Se dico Allodi e Galliani, non per forza in quest’ordine, non sbaglio di molto", ha affermato Pallavicino.