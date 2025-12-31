Pallavicino duro con la Fiorentina: "Situazione disperata, l'epoca di Commisso al termine"

L'agente di mercato, Carlo Pallavicino, nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato anche del mercato di gennaio. Nei bassifondi della classifica sono diverse le squadre che devono cercare di porre rimedio alle falle rimaste dalla scorsa estate, ma Pallavicino avvisa che potrebbe essere già troppo tardi per risollevarsi.

Queste le sue parole, con particolare riferimento alla complicatissima prima parte di stagione della Fiorentina, attualmente ultima in classifica: "Mercato di gennaio per la lotta salvezza? Ormai è tardi per tutte. Le neopromosse devono intervenire subito dopo la promozione, anche rischiando, non dopo sette mesi. La situazione davvero disperata mi sembra quella della Fiorentina. Per i giocatori, lo stress psicologico è diventato anche fisico", le sue parole.

Analizzando le problematiche di casa viola, si parla dell'ipotesi che ora il club di Commisso possa pensare di fare come già fatto nel recente passato dal Verona, quando una rivoluzione a gennaio portò ad una miracolosa salvezza. "Non credo" - frena Pallavicino - ". Ce l’ha fatta anche il grande Sabatini a Salerno, ma Firenze è una piazza complicata, richiede molto e fa pesare tutto. E non penso nemmeno che basti cambiare allenatore. Paratici, è una speranza, ma per il futuro. E penso che l’epoca di Commisso a Firenze stia volgendo al termine".