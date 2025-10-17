Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carlo Pallavicino: "Quel Milan-Fiorentina 0-2 in cui saltai in tribuna e Brera mi fece allontanare"

Carlo Pallavicino: "Quel Milan-Fiorentina 0-2 in cui saltai in tribuna e Brera mi fece allontanare"TUTTO mercato WEB
Carlo Pallavicino
Oggi alle 15:32Altre Notizie
Redazione TMW
Viola amore mio
Ascolta il podcast
Radio Firenze Viola / Viola amore mio
00:00
/
00:00

Carlo Pallavicino, ex procuratore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola partendo dalla sfida che la Fiorentina dovrà affrontare contro il Milan:
"Da procuratore mi torna in mente la prima settimana di lavoro al Milan che combaciò appunto con il Milan-Fiorentina 0-2 del 1987/88 , era il Milan di Sacchi e noi facemmo il miracolo con due contropiedi (il secondo gol di Roberto Baggio sotto la curva non si puo' scordare), fu talmente emozionante che saltai su un banco della tribuna stampa come un matto a tal punto che Gianni Brera fece chiamare un inserviente per farmi allontanare...".

Cosa le suscita Milan-Fiorentina visti anche gli infortuni dalla parte rossonera?
"E' un fattore di cui dovremmo approfittare. E' chiaro che dopo la sosta ci sono anche tante implicazioni per chi è andato in nazionale. E' sempre una partita in cui chi gioca non sa in che condizioni potrebbe essere. E' ovvio che la Fiorentina arriva da due settimane in cui l'ambiente sta cercando di capire cosa stia succedendo, quindi menomale si torna a giocare. Arrivare a Milano, però, non penso sia il luogo adatto per ritrovare quel minimo di determinazione, garra che alla Fiorentina serve per giocare contro chiunque. Domenica verrà richiesto alla Fiorentina di fare tutto quello che non è stata in grado di fare neanche in partite meno complicate. Poi non sarebbe la prima volta che la Fiorentina esce vittoriosa da trasferte impossibili, perché psicologicamente sarà meno angosciata di quanto successo per esempio con la Roma. Questa squadra, però, in questo momento, non ha personalità per gestire il vantaggio e giocare una partita con chiunque. Speriamo in un cambio repentino anche nei giocatori, come Gud."

Cosa manca alla Fiorentina?
"Manca un giocatore che si carichi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà così come manca poi il Torreira della situazione. Quando vidi Torreira dissi: "è l'unico da tenere". Le squadre vanno costruite intorno a un regista e a un uomo squadra come fu Pizarro. La Fiorentina in questo momento scontra drammaticamente l'assenza di un giocatore che in quel ruolo possa prendere le redini della squadra in mano. E' l'atteggiamento che mi fa paura, questo sfilacciamento, il non riuscire a sentire un unione di squadra. E fanno spavento perché non le aggiusti così automaticamente. Cambiare la personalità soprattutto dal centrocampo a me fa un po' spavento".

RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Carlo Pallavicino: "Quel Milan-Fiorentina 0-2 in cui saltai in tribuna e Brera mi... Carlo Pallavicino: "Quel Milan-Fiorentina 0-2 in cui saltai in tribuna e Brera mi fece allontanare"
Lucchese, la rinascita non passa solo dal campo. Torna attivo anche il profilo Instagram... Lucchese, la rinascita non passa solo dal campo. Torna attivo anche il profilo Instagram
Lo sdegno del mondo del giornalismo e della politica per l'attentato a Sigfrido Ranucci... Lo sdegno del mondo del giornalismo e della politica per l'attentato a Sigfrido Ranucci
Pancaro: "Allegri ha reso questo Milan più pratico. Ora gioca di squadra" TMW RadioPancaro: "Allegri ha reso questo Milan più pratico. Ora gioca di squadra"
Ancelotti scopre il sumo in Giappone: "Cuore della cultura ancestrale nipponica" Ancelotti scopre il sumo in Giappone: "Cuore della cultura ancestrale nipponica"
Gianni Balzarini torna sul famoso Perugia-Juve del 2000: "Bianconeri vittima sacrificale"... Gianni Balzarini torna sul famoso Perugia-Juve del 2000: "Bianconeri vittima sacrificale"
Oggi in TV, torna la Serie B: questa sera Virtus Entella-Sampdoria Oggi in TV, torna la Serie B: questa sera Virtus Entella-Sampdoria
Le partite di oggi: il programma di venerdì 17 ottobre Le partite di oggi: il programma di venerdì 17 ottobre
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Leao si gioca il futuro. La Lazio può fare risultato a Bergamo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Il Napoli ha tante risorse, sarà centrale la parte dell'attenzione"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.3 Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"
Immagine news Serie A n.4 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso: "Berardi sta bene. Con Fadera qualche difficoltà a capirci inizialmente"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Al Sassuolo un grande passato, però ci siamo già riaffrontati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Approvati piano di Audit e Manuale Licenze UEFA: presente anche la Lega B
Immagine news Serie B n.2 Entella-Samp si gioca anche in panchina: Chiappella vs Donati alla prima in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, è scoccata la scintilla? Il derby contro l'Entella è la prova del nove
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Vivarini: "Dobbiamo essere feroci mentalmente. Carrarese solida"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Bari, i convocati di Caserta: out Bellome e Verreth. Tornano Mane e Mavraj
Immagine news Serie B n.6 Così vicine, così "lontane": l'orgoglio dell'Entella, la voglia di riscatto della Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.2 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.4 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.5 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Immagine news Serie C n.6 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.5 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?