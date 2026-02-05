Via all'era Paratici, dopo l'arrivo è pronto a presentarsi da nuovo DS della Fiorentina

Ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, è cominciata in via ufficiale l'era Fabio Paratici alla Fiorentina. Il dirigente, appena liberatosi dal precedente contratto con il Tottenham, lascia la Premier League e torna in Italia e in Serie A, con l'obiettivo di far trovare la serenità mancata fino a qui ai viola negli ultimi mesi di questa stagione, che saranno utili anche a programmare le mosse future sul calciomercato.

L'annuncio ufficiale dell'arrivo di Paratici era già stato dato lo scorso 14 gennaio, ma oggi il nuovo dirigente della Fiorentina si è visto in carne ed ossa arrivare al Viola Park. Non da solo, tra l'altro, visto che con lui arriva a Firenze anche un nuovo capo scout, l'autoctono Lorenzo Giani, della vicina Reggello. Tra qualche ora, alle ore 13:00 di giovedì 5 febbraio, Paratici è pronto a presentarsi nelle sue nuove vesti parlando in conferenza stampa dal centro sportivo dei toscani.

Ad accogliere Paratici alla Fiorentina, per quanto da remoto, anche il nuovo presidente Giuseppe Commisso. Che ha diffuso il seguente messaggio tramite i canali ufficiali della società toscana: "Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita".

Intanto si è risolta definitivamente con un semaforo rosso la questione del trasferimento di Kouame all'Hellas Verona, giudicato non conforme da Lega Serie A. E sul quale ha preferito tornare ad esprimersi anche la stessa Fiorentina, per contrastare le voci che si stavano sollevando e per 'rispondere' a Zanzi e agli scaligeri.