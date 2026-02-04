Giuseppe Commisso accoglie Paratici alla Fiorentina: "Estremamente soddisfatti"

Nelle scorse ore, con il suo arrivo al Viola Park, è cominciata ufficialmente l'era di Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina. Il club toscano ha confermato il tutto con un nuovo comunicato ufficiale, nel quale la proprietà accoglie il neo-arrivato dirigente.

Si legge, nella nota di benvenuto a Paratici da parte della Fiorentina: ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale".

E ancora, prosegue e si conclude così il comunicato ufficiale della Fiorentina: "In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”.