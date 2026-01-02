Parma, Bernabé verso il rinnovo: il centrocampista verso la firma fino al 2029
Gli occhi dei tifosi del Parma sono tutti concentrati sul rinnovo di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo della formazione gialloblù è uno dei punti fermi per Carlos Cuesta e sarà fondamentale nella lotta salvezza di quest’anno. Il contratto del giocatore andrà in scadenza però nel 2027 e il club si è già dato da fare per offrire al ragazzo un prolungamento di contratto che verrà discusso probabilmente nei prossimi giorni.
Il giocatore, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe firmare a breve fino al 2029. E questa stagione infatti potrebbe essere molto importante per Bernabé che si è dato come obiettivo il salto di qualità che lo potrebbe far entrare di diritto nei talenti della nostra Serie A.
