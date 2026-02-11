Pellegrino ha tracciato la via. Ora il Parma vuole anche il rinnovo di Bernabé

Il Parma in un tranquillo mercoledì di metà febbraio si è preso i riflettori della Serie A annunciando il pesantissimo rinnovo di contratto di Mateo Pellegrino, attaccante argentino arrivato in gialloblù 12 mesi fa e già colonna portante dell'undici di Cuesta. Tanto da far gola a tantissime big che si sono già interessate alla sua situazione, sia in Europa che soprattutto in Italia dove Inter e Milan, in periodi diversi, hanno battuto la pista.

Sistemata la questione Pellegrino, in casa Parma ora le attenzioni andranno tutte su Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo sta giocando una delle sue migliori stagioni in carriera, per continuità e per rendimento. In questo momento sono 26 le presenze complessive fra Serie A e Coppa Italia, con all'attivo anche 2 gol e 2 assist. Numeri che, anche in questo caso, hanno fatto drizzare le antenne a tante big del nostro campionato e al di fuori dei confini nazionali, tutte interessate ai miglioramenti dell'ex Manchester City.

Il Parma in questo senso ha avviato i contatti per tempo, con una trattativa che va avanti oramai da settimane. La fumata bianca non è ancora arrivata e servirà lavorare ancora in questo senso col suo entourage, ma la direzione è chiara. Il club del presidente Krause ha tutta l'intenzione di rinnovare anche il contratto di Bernabé, dopo quello di Pellegrino, con l'idea di posticipare l'attuale scadenza del 2027 almeno al 2029.