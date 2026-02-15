Parma in vantaggio, Bernabè sbilancia la sfida all'Hellas Verona con un sinistro chirurgico
TUTTO mercato WEB
Si sblocca al primo tiro in porta la sfida tra Parma ed Hellas Verona, grazie ad Adrian Bernabè: lo spagnolo viene pescato al limite dell'area da Keita e col il sinistro va a concludere di prima intenzione, battendo Montipò sul secondo palo. Scaligeri subito costretti a inseguire.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile