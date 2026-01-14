TMW Il Parma è pronto a chiudere un rinnovo pesantissimo: trattativa con Bernabé

Il Parma è pronto a blindare uno dei suoi migliori talenti< Non solo Mateo Pellegrino, sul quale la corte di tutte le big della nostra Serie A è forte e attiva anche in questi giorni, col dg Federico Cherubini già chiaro con tutte: 'non si muove'. L'altro crack che fa gola in Italia e in Europa è Adrian Bernabé, oggi atteso protagonista in campo contro il Napoli in una gara sì delicata ma dove il Parma arriva in fiducia dopo il successo di Lecce.

Il regista di centrocampo sta guadagnando sempre più attenzioni grazie alla prima vera stagione da protagonista assoluto. Addio agli alti e bassi o a prestazioni da montagne russe. Bernabè è diventato una costante: gioco, qualità, quantità. C'è tutto nell'annata dello spagnolo scuola Manchester City ed è per questo che la società ducale vuole stringere i tempi.

Anche perché attualmente il contratto del giocatore scade nell'estate del 2027 quindi il rinnovo è diventato non solo un'idea, una volontà, ma una vera e proprio urgenza. Le parti si stanno parlando da tempo, in casa Parma c'è fiducia affinché presto arrivi la fumata bianca con un contratto almeno fino all'estate del 2029. Intanto per garantirsi un futuro insieme o, in caso alternativo, anche la possibilità di trattarne l'addio in posizione di forza nell'estate che verrà.