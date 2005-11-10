Parma-Bologna 1-2, le pagelle: Ndiaye inguaia i suoi. Theate trova l’incornata vincente

Al Tardini termina 1-2 la partita tra Parma e Bologna, nella gara valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27. A decidere il match le reti di Theate e Orsolini, a nulla serve la rete di Sierro a pochi minuti dalla fine. I crociati costretti a giocare in 10 per quasi tutta la gara a causa dell’espulsione di Ndiaye a inizio partita.

LE PAGELLE DEL PARMA

Daffara 6,5 - Incolpevole sui gol subiti, compie diversi interventi importanti che tengono a galla i suoi.

Delprato 6 - Prova a tenere alto in morale dei suoi, in una gara che si fa complicata da subito. Il capitano prova a suonare la carica, ma purtroppo per il Parma non basta.

Troilo 6,5 - Gara tesissima per il centrale argentino, che respinge più palloni che può, ma non riesce ad evitare la sconfitta dei suoi.

Ndiaye 4 - Lascia i suoi in 10 dopo pochissimi minuti, perdendosi Odgaard da ultimo uomo e atterrandolo in modo goffo. Zufferli prima lascia correre, poi il VAR lo richiama e il direttore di gara decide per l’espulsione.

Cremaschi 5,5 - Parte forte con un paio di sgasate sulla fascia, poi dopo l’espulsione si abbassa molto, entrando in sofferenza dopo l’ingresso di Mbangula, che lo brucia spesso in velocità.

Dal 46’ Britschgi 5,5 - Non perfetto in occasione del primo gol del Bologna, ma si trova in mezzo a due avversari. Non spinge tanto sulla fascia, concentrandosi principalmente sulla fase difensiva.

Keita 5,5 - Non la miglior gara del belga, che va un po’ in affanno e viene costretto a commettere qualche fallo di troppo.

Sierro 6,5 - Partita attenta, coronata dal rigore calciato (e segnato) con decisione e grande responsabilità.

Dall’82’ Ordonez 6 - Tenta un gran tiro da fuori, che termina alto di poco.

Fabbian 6,5 - Lotta tanto in mezzo al campo e si guadagna anche il rigore poi trasformato da Sierro.

Dall’82’ Almqvist s.v.

Valeri 6,5 - Partita di grande concentrazione del terzino del Parma, che corre tanto e dà tutto per la maglia.

Lontani 6 - La partita richiedeva grande applicazione difensiva e lui fa praticamente il terzino a sinistra, senza riuscire a ripartire e a creare i soliti pericoli.

Dal 46’ Elphege 6 - Prova a dare fisicità all’attacco crociato, ma le occasioni per fare gol non ci sono per lui oggi.

Romero 6 - Qualche sportellata e un giallo nei suoi minuti in campo, ma è costretto a uscire anzitempo per un infortunio alla spalla.

Dal 23’ Touré 5 - Ha sui piedi l’occasione più grande della partita del Parma, ma la sciupa tirando addosso a Skorupski. Poco dopo è lui ad atterrare Cambiaghi in area con un intervento irruento.

Allenatore: Gilardino 6,5 - Ha il merito di aver ridato uno spirito forte al Parma, che anche in 10 dai primissimi minuti lotta e combatte fino all’ultimo istante di partita. Il risultato positivo non arriva, ma il tecnico biellese può guardare con fiducia al futuro.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Skorupski 6 - Mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa mura bene Touré, ma non può niente sul rigore ben calciato di Sierro.

Darmian 6 - Gestisce bene, andando in difficoltà solo una volta contro Touré, col maliano che però lo grazia non trovando il gol.

Casale 6 - Prende un giallo evitabile per un fallo su Romero, ma per il resto non entra praticamente mai in sofferenza contro l’attacco del Parma.

Dal 59’ Helland 6 - Gestisce le poche situazioni pericolose create dal Parma.

Theate 6 - Sblocca la gara con un inserimento perfetto che coglie di sorpresa la retroguardia del Parma e permette al Bologna di passare in vantaggio.

Zortea 5,5 - Si vede poco, con un paio di cross e accelerazioni sulla sinistra che però non impensieriscono la difesa del Parma.

Dal 46’Orsolini 6,5 - Decisivo con il rigore battuto in maniera perfetta che regala i tre punti ai suoi.

Pobega 6 - Va vicino al gol con un grande tiro parato da Daffara, che gli nega la gioia del gol.

Ferguson 6,5 - Gestisce tantissimi palloni, cercando di trovare sempre la migliore soluzione possibile e guidando i suoi alla vittoria.

Miranda 6 - Sfortunata la sua gara, con un infortunio che lo costringe uscire dopo neanche mezz’ora. Nei minuti in campo spinge sulla sinistra provando qualche cross, che non crea grossi pericoli.

Dal 27’ Mbangula 6,5 - Apporta grande vivacità all’attacco del Bologna, mettendo in grande difficoltà Cremaschi prima e Britschgi dopo.

Bernardeschi 5,5 - Il peggiore dell’attacco rossoblu: prova a rendersi pericoloso in vari modi, senza pero incidere come avrebbe voluto sul match.

Odgaard 6 - Si muove bene da centravanti, provando il tiro in diverse occasioni, ma Daffara e la difesa crociata lo respingono bene e gli nega la gioia del gol.

Dal 59’ Piccoli 6 - Il suo ritorno in campo è una buona notizia per Palladino, anche se il centravanti deve ancora ritrovare il ritmo partita

Cambiaghi 7 - Primo tempo non brillantissimo, ma nella ripresa è suo il cross vincente per Theate che permette al Bologna di sbloccare la partita ed è sempre lui a subire il fallo in area che permette a Orsolini di raddoppiare su rigore.

Dal 76’ Vitik 5 - Colpisce in pieno Fabbian in modo del tutto inutile, rendendo difficoltoso il finale di gara del Bologna.

Allenatore: Palladino 6,5 - Continua a volare il suo Bologna, che arriva alla sosta con un filotto di vittorio niente male. Con queste premesse, il popolo felsineo è autorizzato a sognare in grande.