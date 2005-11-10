Vado, Riolfo: "Ravenna punta a vincere il campionato. Noi metteremo in campo i nostri principi"

In vista della sfida contro il Ravenna di quest'oggi, il tecnico del Vado Giancarlo Riolfo ha analizzato: "Questa settimana è stata piuttosto complicata, il match di sabato scorso contro il Grosseto ha richiesto un grosso dispendio energetico - esordisce il mister rossoblù -. Il punto guadagnato è stato accolto con soddisfazione e adesso ci piacerebbe dar seguito al nostro momento positivo anche contro una squadra forte come il Ravenna. Per domani (oggi ndr) rientra Piana, mentre Hergheligiu per qualche giorno non si è allenato: sarà convocato, ma le sue condizioni non sono ottimali. Gli indisponibili sono Di Munno e Malanca.

La squadra, come sempre, ha lavorato con spirito e determinazione. Siamo ben consapevoli di quello che è il nostro obiettivo e dei tanti punti che ancora dobbiamo fare per raggiungerlo. Contro il Ravenna metteremo in campo i nostri principi, ben consci delle grandi qualità dell’avversario.

Il Ravenna è un avversario che ha bisogno di poche presentazioni; è difficile trovare punti deboli alla compagine romagnola. Parliamo di una squadra completa in tutti i reparti, partita con l’obiettivo di provare a vincere il campionato. Da parte nostra - conclude - servirà una prova di grande spessore per cercare di portare a casa un risultato positivo".