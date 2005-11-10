Juventus, Cambiaso si ferma e salta Firenze per affaticamento. Recuperati Celik e McKennie

La Juventus deve fare i conti con un nuovo stop, che stavolta riguarda Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra e salterà dunque la sfida di Firenze, in programma domani sera con la Fiorentina. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Recuperati due giocatori in vista del Franchi

Arrivano invece indicazioni positive sul fronte dei recuperi. Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo, mostrando progressi importanti e tornando a disposizione di mister Spalletti. Lavoro parzialmente in gruppo, invece, per Francisco Conceição, che continua il proprio percorso di recupero. Per quest'ultimo la Juve mantiene ancora qualche speranza in vista della trasferta del Franchi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti.