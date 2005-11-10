Parma, Gilardino: "Sono arrabbiato ma poco lucido. Mi prendo l'atteggiamento"

Ore 20.05 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico crociato Alberto Gilardino al termine di Parma-Bologna.

Ore 20.28 - Inizia la conferenza.

Sull'espulsione di Ndiaye: ha rovinato subito la partita?

"Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l'atteggiamento è questo, sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto occasione incredibile con Touré. Abbiamo riaperto la partita e con un pizzico di fortuna la partita poteva cambiare".

Non meritavate di perdere. Cosa si salva stasera? L'atteggiamento?

"Rispetto alle ultime gare siamo partiti meglio di altre volte nei primi sette minuti, con atteggiamento giusto. Poi la squadra ha lottato con le unghie e con i denti e ha voluto rimanere in partita. Ci siamo riusciti ma siamo andati sotto, poi potevamo fare meglio nella gestione e non era semplice. C'è rammarico perché ci tenevamo a finire con risultato positivo".

Cremaschi può essere spunto per il futuro?

"Va forte negli atteggiamenti ed era giusto dargli una possibilità. Mi dispiace che abbia dovuto fare quel primo tempo, avevamo difficoltà su quella corsia ma è normale. Ragazzo considerato dal gruppo e ne sono contento".

Ha provato a lasciare fiducia rimanendo a quattro. Ha influenzato la squadra?

"La squadra lo riconosce questo modulo in base agli interpreti e alle caratteristiche di determinati giocatori. Abbiamo attaccanti che possono giocare insieme. Abbiamo tanti giocatori con diverse caratteristiche che possono intraprendere questo percorso. Abbiamo due settimane per dare continuità nel lavoro. Possiamo difendere a tre o a quattro, serve capire come lavorare in base agli avversari. Siamo una squadra disponibile mentalmente".

Come sta Romero?

"Ha un problema alla spalla, una lussazione. Non so i tempi di recupero, speriamo recuperi il prima possibile. Dipende da quello che senti, è molto doloroso".

Stasera l'emblema è l'arbitro di un calcio che non è più calcio. Come si trova in questa situazione?

"Difficile paragonare il mio calcio a oggi. Faccio fatica a rispondere dopo una partita del genere. Ribadisco che mi soffermerei sulle cose positive che ha trasmesso la squadra".