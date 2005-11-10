Pisa, fischi dei tifosi dopo il pari con il SudTirol: quattro gare senza vincere e la vetta è lontana
Daniel Uccellieri
Il Pisa non riesce a ritrovare la strada della vittoria e incassa un altro pareggio. Il 2-2 contro il Südtirol prolunga il momento difficile della formazione guidata da Paolo Bianco, che nelle ultime quattro giornate ha raccolto tre punti frutto di tre pareggi, perdendo soltanto contro l'Avellino.
Il bilancio dopo undici turni di campionato parla di 16 punti conquistati, un bottino che lascia i nerazzurri a ben 11 lunghezze dal Palermo capolista. Una distanza importante, che rende sempre più complicata la rincorsa alla vetta.
La delusione per il risultato maturato alla Cetilar Arena si è fatta sentire anche sugli spalti: al triplice fischio, una parte del pubblico presente ha contestato la squadra con una serie di fischi, manifestando tutto il proprio malcontento per l'ennesima occasione mancata.