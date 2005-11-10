Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo liberarci dall'ansia, la paura ci sta frenando"

Antonio Caracciolo, difensore del Pisa, commenta così il pareggio interno con il SudTirol:

“Il fatto che non stiano arrivando i tre punti ultimamente, sia con prestazioni buone che non buone con Avellino incide. Ci siamo fatti trascinare dal loro ritmo del possesso palla, c’è stata una reazione nel secondo tempo e dovevamo essere meno frenetici e battere una punizione in più. Abbiamo provato in tutti i modi a ribaltarla e non ci siamo riusciti. Secondo me si può lavorare o non lavorare dal punto di vista difensivo, ci vuole l’attitudine con cui fai le cose che cambia tutto. Ci sono tanti ragazzi giovani che sicuramente stanno anche facendo bene. Sappiamo che cosa vogliamo, ma dobbiamo liberarci dall’ansia perché la paura ci sta un po’ frenando. Dobbiamo lavorare e capire e il modo in cui farlo secondo me cambia. Sono aspetti che devi allenare nel quotidiano. 200 presenze col Pisa? Sono felice anche se il pensiero è tutt’altro al momento. Sono d’accordo col mister, abbiamo grandi qualità, ma dobbiamo voler riuscire a riprenderci.. Primasso ha fame e voglia, sta dimostrando di saperci stare e deve continuare così. Sono contenti di tutti quelli che abbiamo. Ci facciamo trascinare dagli eventi, potremmo distruggere gli avversari, ma dobbiamo essere consapevoli e umili. Siamo migliorati in fase difensiva rispetto alla prima parte alla prima sosta, ora siamo più compatti e stretti e dobbiamo lavorare ancora, ma su aspetti diversi. Il rigore? C’era, è stato più furbo Molina secondo me”. Le sue parole riportate da Sestaporta.news.