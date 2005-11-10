Sassuolo, Aquilani: "Ti puoi mettere anche a 10 dietro, ma serve furore agonistico"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida sul campo della Roma: “Ovvio che questo stadio rappresenta qualcosa di importante per me, perché vivo a cinque minuti da qui, l'ho sognato per tutta la mia adolescenza e ho avuto l'onore di giocarci. Tornarci da allenatore fa un bell'effetto, ma devo tralasciare un po' questo aspetto: ci arrivo con un umore un po' basso per gli ultimi risultati. Dobbiamo cercare di risollevarci, perché ne abbiamo bisogno, consapevoli di avere di fronte una squadra molto forte".

La difesa a tre è per soffrire meno in difesa?

"C'è un accorgimento da quel punto di vista, ma oltre quello che è l'aspetto tattico, c'è da mettere dentro quello individuale della percezione del pericolo. Devi essere più attento sennò non c'è modulo che tenga. La Roma è la squadra che segna di più, noi stiamo soffrendo perché prendiamo troppi gol, poi ti puoi mettere anche a dieci dietro ma ci vuole qualcosa di più a livello di furore agonistico".

Cosa può dare una serata come questa?

"I risultati indirizzano un po' tutto, nelle prime giornate c'era fiducia e umore. Poi ti trovi a dover vincere per forza, ma affronti squadre forti e ci ricaschi. Siamo entrati dentro un tunnel brutto, abbiamo iniziato un progetto dove cerchiamo anche leggerezza ma se i risultati non arrivano diventa tutto più complicato. Noi bisogna cercare di portare l'episodio dalla nostra parte, cosa che non è successo nelle ultime partite".