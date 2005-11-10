Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamento

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Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamentoTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 11:56Serie A
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07.11.2026 11:56Serie A
Il terzino bianconero è alle prese con un affaticamento muscolare e rischia seriamente di saltare la trasferta del Franchi.
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Andrea Cambiaso rischia seriamente di non esserci contro la Fiorentina. Il laterale della Juventus è alle prese con un affaticamento muscolare, accusato dopo i 60 minuti disputati giovedì in Europa League contro l'AZ Alkmaar.
La sua presenza al Franchi, domenica alle 20.45, resta in dubbio, ma al momento le possibilità di forfait sono molto alte, attorno al 90%.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti.
Fonte: Camillo Demichelis
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