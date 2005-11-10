Arezzo, Cutolo: "Bucchi non è in discussione, la squadra ha reagito al gol subito"

In conferenza stampa, dopo il ko rimediatato contro la Juve Stabia, in casa Arezzo ha parlato il ds Aniello Cutolo:

"La squadra ha lottato e combattuto dopo aver preso gol dopo un minuto. Ero fiducioso di riuscire a pareggiarla perché ho visto i ragazzi sempre sul pezzo, sempre in partita. C’è grande rammarico ma non posso non sottolineare la prestazione e la reazione che ha avuto il gruppo. Di sicuro c’è da lavorare perché il campionato è difficilissimo e i numeri dicono che concretizziamo poco. Ma sono convinto che abbiamo tutti i mezzi per venirne fuori".

Sul futuro di Bucchi:

"Io sono il primo responsabile se le cose non vanno bene ma non dobbiamo cadere nel disfattismo.

Oggi non c’è nessuno in discussione, tantomeno il mister. La situazione è diversa dal dopo Carrara, lì c’era bisogno di guardarsi in faccia e confrontarsi. Ma il gruppo è sano e Bucchi è il nostro allenatore, adesso bisogna sfruttare bene la pausa del campionato. Il supporto che ci hanno ribadito i tifosi a fine gara è fondamentale. La B è complicata, ne stiamo trovando conferma, ma io sono convinto che si può migliorare. Poi a gennaio, se necessario, faremo gli interventi che servono".