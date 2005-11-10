Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo, Matic: "Troppi gol subiti, a volte dobbiamo giocare anche per l'1-0 o lo 0-0"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:22Serie A
07.11.2026 20:22Serie A
Fonti preferite
Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, prima del match contro la Roma - tra l'altro gara da ex - parla così nel pre-partita.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo preso tanti gol. A inizio stagione abbiamo fatto 2-3 grandi partite contro grandi squadre come Milan e Juventus. Dopo abbiamo perso un po' fiducia e preso tanti gol, dobbiamo cercare di migliorare. A volte dobbiamo giocare anche per lo 0-0 o per vincere 1-0".

Hai giocato alla Roma e ci torni da avversario. Riesci ancora a emozionarti?
"Sì. Ho giocato un solo anno per la Roma, ho dato il mio massimo. I tifosi della Roma per me sono i migliori d'Italia, per questo è sempre un'emozione giocare all'Olimpico. Ma ora penso al Sassuolo e voglio vincere".

Articoli correlati

Immagine news 1
Sassuolo, Matic: "Situazione difficile, per risalire dobbiamo fare qualcosa in più"
Immagine news 2
Sassuolo, con la Fiorentina pronto un rientro importante: Matic in cabina di regia
Immagine news 3
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:02 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Daffara: "Reazione da grande squadra. Abbiamo lottato contro tutto e tutti"
Immagine news 2
21:00 Serie A
Bologna, Palladino: "Oggi fischiati anche piccoli contatti. Godiamoci l'entusiasmo"
Immagine news 3
20:58 Serie ATMW
TMWBologna, Orsolini conferma la rottura dello spogliatoio con Tedesco: "Con Palladino mi diverto"
Immagine news 4
20:57 Serie ALive TMW
Live TMWBologna, Palladino: "Oggi partita della maturità. Odgaard fa lavoro straordinario"
Immagine news 5
20:53 Serie A
Bologna, Orsolini: "Abbiamo ritrovato il sorriso. Palladino bravo a ricompattarci"
Immagine news 6
20:47 Serie ALive TMW
Live TMWBologna, Orsolini: "Vedo una squadra matura. Europa? Volerei basso..."
Immagine news 7
20:45 Serie A
Parma, per Romero subito visita in ospedale: in corso lastra alla spalla contusa
Immagine news 8
20:41 Serie A
Roma, D'Amico: "Svilar e Dybala tornano dopo la sosta. Speriamo di recuperarne 3-4"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, prima convocazione azzurra per Matteo Palma: sostituirà l'infortunato Gianluca Mancini
Immagine top news n.1 Clamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampa
Immagine top news n.2 Juventus, Cambiaso si ferma e salta Firenze per affaticamento. Recuperati Celik e McKennie
Immagine top news n.3 Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il Genoa
Immagine top news n.4 Icardi vuole la Juve. Quanto ha segnato e quanto guadagnava in Turchia? Spoiler: tanto
Immagine top news n.5 Ma quale scudetto... Gattuso: "Mancano 12 punti, poi faremo una bella festa per il primo obiettivo"
Immagine top news n.6 Como, Suwarso: "Il nostro modello è il Barcellona. Ecco come rilanciare la Serie A"
Immagine top news n.7 Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamento
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Bologna, Orsolini: "Abbiamo ritrovato il sorriso. Palladino bravo a ricompattarci"
Immagine box news Serie A Parma, a breve le parole di Daffara
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Oggi partita della maturità. Peccato per il rigore subito"
Immagine box news Serie A Bologna, Orsolini: "Vedo una squadra matura. Europa? Volerei basso..."
Immagine box news Serie A Parma, per Romero subito visita in ospedale: in corso lastra alla spalla contusa
Immagine box news Serie A Roma, D'Amico: "Svilar e Dybala tornano dopo la sosta. Speriamo di recuperarne 3-4"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco dopo il Südtirol: "Dobbiamo mantenere la lucidità, abbiamo avuto ansia e fretta"
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Mantova-Hellas Verona 0-0, le pagelle: Bardi insuperabile, Mosquera non incide
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Alfano: "Abbiamo dimostrato carattere, bravissimi a gestire il risultato"
Immagine box news Serie B Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo liberarci dall'ansia, la paura ci sta frenando"
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova e Verona non si fanno male: finisce senza reti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, in attesa di Ronaldinho il Ravenna vince ancora. Bene Trento e Scafatese
Immagine box news Serie C L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: tutto facile per Spezia e Pro Vercelli, spettacolo in Atalanta U23-Reggiana
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: i parziali delle 14:30. Pro Vercelli e Atalanta la ribaltano, ok lo Spezia
Immagine box news Serie C Rinforzo d'esperienza per la Folgore Caratese: in porta arriva l'ex Genoa Lamanna
Immagine box news Serie C Vado, Riolfo: "Ravenna punta a vincere il campionato. Noi metteremo in campo i nostri principi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Immagine box news Calcio femminile Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Pavan: "Spero nel Mondiale. Idea di Guerrero innovativa e moderna"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio