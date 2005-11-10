Sassuolo, Matic: "Troppi gol subiti, a volte dobbiamo giocare anche per l'1-0 o lo 0-0"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:22Serie A
autore Pierpaolo Matrone
07.11.2026 20:22Serie A
Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, prima del match contro la Roma - tra l'altro gara da ex - parla così nel pre-partita.
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Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo preso tanti gol. A inizio stagione abbiamo fatto 2-3 grandi partite contro grandi squadre come Milan e Juventus. Dopo abbiamo perso un po' fiducia e preso tanti gol, dobbiamo cercare di migliorare. A volte dobbiamo giocare anche per lo 0-0 o per vincere 1-0".
Hai giocato alla Roma e ci torni da avversario. Riesci ancora a emozionarti?
"Sì. Ho giocato un solo anno per la Roma, ho dato il mio massimo. I tifosi della Roma per me sono i migliori d'Italia, per questo è sempre un'emozione giocare all'Olimpico. Ma ora penso al Sassuolo e voglio vincere".
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