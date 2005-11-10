Rinforzo d'esperienza per la Folgore Caratese: in porta arriva l'ex Genoa Lamanna

Rinforzo di esperienza tra i pali della Folgore Caratese. Come comunicato dal club lombardo, è ufficiale l'arrivo del portiere svincolato Eugenio Lammanna, che ha firmato fino al gennaio del 2027 e che in passato ha giocato anche in Serie A con la maglia del Genoa.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota compara sui canali ufficiali della Folgore Caratese: "La Folgore Caratese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eugenio Lamanna, fino al 30 giugno 2027.

Portiere classe 1989, Lamanna vanta una lunga carriera nel calcio professionistico italiano, con un percorso che lo ha visto protagonista anche nei massimi campionati nazionali. Cresciuto calcisticamente nel Genoa, club con cui ha avuto anche l’opportunità di esordire in Serie A, dopo essersi messo in evidenza in Serie B.

Lamanna conta infatti 43 presenze in Serie A e 165 in Serie B. Ha vestito nel corso della propria carriera le maglie di numerose società storiche, tra cui Siena, Bari, Gubbio, Spezia, Monza e Lecco. Nel suo percorso figurano inoltre, 56 presenze in Serie C, per un totale di 344 partite disputate nei campionati professionistici e ben 118 clean sheet.

Un curriculum di assoluto spessore, che porterà ora esperienza e affidabilità tra i pali della Folgore Caratese. Indosserà la maglia numero 26".