Juve Stabia, Alfano: "Abbiamo dimostrato carattere, bravissimi a gestire il risultato"

Gerardo Alfano, vice di De Giorgio, dopo la vittoria della sua Juve Stabia contro l'Arezzo, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sulla gara:



"È stata una partita strana e pesante, per l’importanza che aveva. Segnare subito non so se sia stato un bene o un male. Da una parte siamo riusciti a portare a casa i tre punti e siamo stati bravissimi a gestire il risultato, dall’altra abbiamo concesso qualcosa nel palleggio. Dopo l’1-0 l’Arezzo è venuto forte, ha alzato il ritmo e, non avendo più nulla da perdere, ci ha messo in difficoltà. Probabilmente potevamo fare qualcosa in più, non è stata la nostra migliore prestazione, ma la cosa più bella è stata vedere la squadra lottare".



Gara di maturità da parte della Juve stabia:



"Sono assolutamente d’accordo sul fatto che sia stata una prova di maturità. Era una partita troppo importante e lo si percepiva già prima di scendere in campo. Venivamo dal pareggio di Empoli, dove eravamo passati in vantaggio e poi siamo stati superati prima di trovare il pari nel secondo tempo. Probabilmente quella situazione ha lasciato qualche timore nella testa dei ragazzi e anche in quella di noi che eravamo in panchina. Oggi, però, è andata bene. Mi auguro che questa squadra abbia acquisito la maturità necessaria per affrontare al meglio il resto del percorso".



C'è stato comunque qualche errore:



"Ci sono state situazioni in cui potevamo comportarci diversamente, come nel finale, quando Karic avrebbe potuto accompagnare il pallone verso la bandierina anziché cercare il passaggio centrale, ma ha provato a chiuderla e anche questo mi è piaciuto. Sono dettagli che dobbiamo ancora migliorare. Ma oggi abbiamo visto una squadra cattiva agonisticamente, determinata e soprattutto desiderosa di non perdere il vantaggio".



Sul momento societario e gli obiettivi della squadra:



"Noi abbiamo parlato con la società che è stata molto brava a farci conoscere la situazione. Noi dobbiamo lottare, pensare a quello che possiamo fare in campo e affrontare una partita alla volta, cercando di conquistare quanti più punti possibile. Se dovesse arrivare qualcosa in più, ben venga, ma il nostro compito è concentrarci sul campionato".



Sui singoli:

"Douglas ha avuto una crescita enorme. È completamente un altro giocatore rispetto a quello che avevamo visto a giugno. Oggi è diventato un terzino molto importante e affidabile. Vukovic è stato bravissimo, attento e preparato, soprattutto sulle palle alte e sulle situazioni da fermo. Ha trasmesso grande sicurezza a tutta l’area di rigore. Devo ringraziare l’intera squadra per il lavoro fatto davanti a lui. Tutti hanno lottato, si sono impegnati e hanno difeso molto bene".



Sulla fase difensiva:



"L’Arezzo è una squadra forte, con giocatori che sanno allargarsi molto sulla linea e che non ti permettono di sviluppare il gioco come vorresti. Per questo motivo siamo passati anche a una difesa a cinque, cercando di coprire meglio gli spazi e contrastare la loro tendenza a giocare sugli esterni. Siamo stati bravi ad andare forte in avanti e a vincere i duelli individuali negli ultimi sedici metri".