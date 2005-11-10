Atalanta, le ultime dalla rifinitura: 7 assenti in vista della partita contro il Monza

L'Atalanta prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Monza, dopo il pareggio in Conference League. Un appuntamento delicato per i bergamaschi, alle prese con una profonda crisi di gioco e risultati a un anno dall'esonero di Ivan Juric. Dall'ultimo allenamento arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli indisponibili: Raspadori, Kossounou, Pompei e Hien hanno svolto lavoro in palestra e individuale sul campo, mentre Bellanova, Gaetano e Kristensen si sono sottoposti a terapie e hanno lavorato in palestra. Sette giocatori, dunque, non hanno preso parte alla normale seduta con il gruppo.

Atalanta-Monza, le probabili scelte: si va verso il 4-2-3-1, tre ballottaggi aperti

Per la sfida contro il Monza, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Tra i pali confermato Carnesecchi, mentre in difesa Scalvini dovrebbe essere affiancato da uno tra Kolasinac e Obric. Sulle corsie esterne Idele è favorito a destra, con Zappacosta e Bernasconi in ballottaggio sulla sinistra. In mediana, accanto a Ederson, resta aperto il confronto tra Pasalic e Kessié. Sulla trequarti spazio a Elmas e De Ketelaere, mentre Zalewski e Rowe si contendono una maglia sulla sinistra. Davanti dovrebbe agire Krstovic come unica punta. Una formazione ancora da definire in alcuni ruoli, con i nerazzurri chiamati a ritrovare una vittoria per interrompere il momento negativo.