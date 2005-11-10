Atalanta, le ultime dalla rifinitura: 7 assenti in vista della partita contro il Monza
Pierpaolo Matrone
L'Atalanta prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Monza, dopo il pareggio in Conference League. Un appuntamento delicato per i bergamaschi, alle prese con una profonda crisi di gioco e risultati a un anno dall'esonero di Ivan Juric. Dall'ultimo allenamento arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli indisponibili: Raspadori, Kossounou, Pompei e Hien hanno svolto lavoro in palestra e individuale sul campo, mentre Bellanova, Gaetano e Kristensen si sono sottoposti a terapie e hanno lavorato in palestra. Sette giocatori, dunque, non hanno preso parte alla normale seduta con il gruppo.
Atalanta-Monza, le probabili scelte: si va verso il 4-2-3-1, tre ballottaggi aperti
Per la sfida contro il Monza, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Tra i pali confermato Carnesecchi, mentre in difesa Scalvini dovrebbe essere affiancato da uno tra Kolasinac e Obric. Sulle corsie esterne Idele è favorito a destra, con Zappacosta e Bernasconi in ballottaggio sulla sinistra. In mediana, accanto a Ederson, resta aperto il confronto tra Pasalic e Kessié. Sulla trequarti spazio a Elmas e De Ketelaere, mentre Zalewski e Rowe si contendono una maglia sulla sinistra. Davanti dovrebbe agire Krstovic come unica punta. Una formazione ancora da definire in alcuni ruoli, con i nerazzurri chiamati a ritrovare una vittoria per interrompere il momento negativo.