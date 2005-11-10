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Mantova-Hellas Verona 0-0, le pagelle: Bardi insuperabile, Mosquera non incide

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Giuseppe Lenoci
Oggi alle 19:22Serie B
autore Giuseppe Lenoci
07.11.2026 19:22Serie B
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© foto di Federico Serra

Termina 0-0 il derby tra Mantova e Hellas Verona. Secondo pareggio consecutivo per i padroni di casa, mentre Baroni centra il quinto risultato utile di fila. Un punto a testa per muovere la classifica.

Risutato finale: Mantova-Hellas Verona 0-0

LE PAGELLE DEL MANTOVA
Bardi 7 - Bravo e attento nel primo tempo, soprattutto in occasione dell'affondo di Zappa. Nella ripresa alza ancora il livello con risposte positive su Harroui.

Tomasevic 6,5 - Clamorosa la crescita del difensore centrale, alla prima stagione in Serie B: non sbaglia un intervento e limita giocatori che, lo scorso anno, componevano il tandem d'attacco in Serie A.

Castellini 6,5 - Mostra i muscoli nel corpo a copro con Mosquera, riuscendo a limitare l'attaccante avversario e a non concedergli metri.

Cella 6,5 - Tanta inventiva da parte del difensore sia in fase difensiva sia nel fare volume con i calci piazzati davanti.

Vesentini 6 - Tiene il tempo degli avversari e li limita a dovere. Si vede poco però davanti, dove non riesce a creare pericoli importanti.
Dal 64' Radaelli 6 - Entra per dare sostanza al reparto difensivo e risponde presente.

Kouda 6 - La prima mezz'ora del centrocampista è da ricordare per gli inserimenti e la qualità mostrata. Il cartellino giallo lo limita anche nella pressione sugli avversari.
Dal 64' Ignacchiti 6 - Ingresso con concretezza per lui. Rischia perdendo un pallone sanguinoso sul finale, ma la sua mezz'ora è sicuramente sufficiente.

Trimboli 6 - Rischia in più di un'occasione nel giro palla con una naturalezza incredibile, garantendo ai suoi soluzioni fluide.

Benaissa 6,5 - La tenuta fisica dell'esterno è davvero importante: il recupero nel finale su Sezonienko è la fotografia di una partita sicuramente positiva.

Ruocco 5,5 - Chiamato a compiti difensivi, l'esterno non trova la migliore delle sue gare e non si vede quasi mai negli ultimi metri.
Dall'87' Cajazzo sv

Bragantini 6 - Tantissima attesa per il prodotto del settore giovanile dell'Hellas Verona. Il fantasista firma una prestazione molto interessante,
Dal 60' Ilie 6 - Approccia al meglio il derby e cerca di illuminare per i suoi compagni.

Vlahovic 5,5 - Pochi spunti per l'attaccante, anche a causa di pochi servizi ricevuti. L'errore nella ripresa però è importante, dopo un'azione a tre tocchi dei suoi.
Dal 60' Spinaccè 6 - Impatto sicuramente positivo per lui, ma l'esperienza dei centrali veronesi si sente.

Allenatore: Modesto 6,5 - Legge al meglio la gara tenendo ingabbiati gli attaccanti avversari. Decide di dare nuova verve alla squadra con quattro cambi in pochi minuti e il risultato gli conferma la scelta giusta: attento il tecnico a non far sedere la propria squadra, nonostante un attacco che comunque non riesce a sbloccarsi.

LE PAGELLE DEL VERONA
Perilli 6 - Appare sicuro e presente l'estremo difensore dell'Hellas, in grado di leggere al meglio i traversoni verso la sua area di rigore.

Zappa 5,5 - Inizio con il piede sull'acceleratore per il terzino, poi spento dalla mezz'ora in poi. Alcune scelte sbagliate nella ripresa non consentono ai suoi di sfruttare i traversoni imprecisi.

Dawidowicz 6 - La sua esperienza sembra ideale per questo tipo di gare sporche. Legge al meglio le intenzioni avversarie e chiude nella morsa gli attaccanti avversari.

Edmundsson 6,5 - Nonostante il giallo rimediato nel primo tempo, il difensore prova ad alzare un muro e a reggerlo per tutto l'arco del match.

Frese 6,5 - Va vicino ad un gol clamoroso nel primo tempo su cui si immola Tomasevic. Partita positiva la sua.

Bernede 6 - Fa girare molto velocemente la palla in mediana e scambia la propria posizione con Harroui per evitare di dare punti di riferimento.
Dall'88' Lella sv

Iannoni 6 - Chiamato ad un ruolo principalmente di estrema copertura, il centrocampista sta alzando il suo livello gara dopo gara.

Livramento 5 - Non brilla particolarmente l'esterno in questa gara. Sono pochi gli spunti degni di nota, con una posizione ibrida che non favorisce la manovra dei suoi.
Dal 67' Sezonienko 6 - Cerca, con la sua freschezza, di rendersi pericoloso ma viene bloccato dalla difesa avversaria.

Harroui 6,5 - La qualità non manca al centrocampista, bravo a cercare i suoi con verticalizzazioni precise. Sfiora il gol nella ripresa e ingaggia un duello bello con Bardi.
Dal 78' Le Brogne sv

Sarr 5,5 - Prova a far valere il fisico e la velocità ma non trova le chiavi giuste per provare a creare pericoli agli avversari.
Dal 67' Ekuban 5,5 - Ingresso forse tardivo nel match per lui, che non incide particolarmente nei 20 minuti in campo.

Mosquera 5 - Non fa valere le sue solite caratteristiche, restando praticamente bloccato da una difesa attenta. Non trova la soluzione giusta per sbloccarla e, negli ultimi venti minuti, sembra peccare di lucidità.
Dall'88' Mulattieri sv

Allenatore: Baroni 5,5 - Allunga la striscia positiva di risultati utili, ora cinque, ma sembra mancare qualcosa in termini di scelte rischiose. Le numerose assenze non garantiscono cambi per dare una sterzata all'incontro, ma forse arrivano tardi. La porta inviolata è un segnale di miglioramento.

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