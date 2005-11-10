Icardi vuole la Juve. Quanto ha segnato e quanto guadagnava in Turchia? Spoiler: tanto

Il nome di Mauro Icardi - sussurrano in Argentina - è tornato a circolare con insistenza dalle parti della Continassa. La Juventus cerca un centravanti per aumentare il proprio peso offensivo e Maurito, rimasto senza squadra dopo l'addio al Galatasaray, rappresenta un'occasione che merita attenzione. A favorire l'operazione c'è soprattutto Luciano Spalletti, che conosce molto bene le caratteristiche del numero 9 e lo ha già allenato ai tempi dell'Inter. Icardi, dal canto suo, sarebbe disposto a ridimensionare sensibilmente le proprie pretese economiche pur di tornare in Serie A. Ma quanto ha segnato e quanto guadagnava il classe '93 in Turchia?

77 reti in 134 presenze col Galatasaray

I numeri della parentesi turca raccontano un attaccante che, nonostante il lungo stop per la rottura del crociato, ha saputo mantenere negli anni il feeling con il gol. Nelle quattro stagioni con il Galatasaray, Icardi ha collezionato infatti 134 presenze, realizzando ben 77 reti e servendo 25 assist. Un bottino notevole, impreziosito da quattro campionati turchi, una Coppa nazionale e una Supercoppa messi in bacheca. Soltanto nell'ultima annata ha messo insieme 47 apparizioni, 16 gol e 3 assist: un biglietto da visita tutt'altro che trascurabile per chi cerca un "usato sicuro" in area di rigore.

Icardi in Turchia guadagnava fino a 10 milioni

Resta però da affrontare il capitolo economico. Al Galatasaray Icardi percepiva uno stipendio fisso di 6 milioni di euro netti a stagione, come comunicato ufficialmente dal club di Istanbul al momento del suo trasferimento a titolo definitivo nel 2023. A questa cifra si aggiungevano poi i bonus, che secondo la stampa turca portavano potenzialmente il suo compenso complessivo fino a circa 10 milioni. Un'intesa difficilmente replicabile, per ovvie ragioni, nel nostro campionato italiano. Ecco perché l'eventuale ritorno in Serie A passerebbe necessariamente da una revisione dell'ingaggio. La Juventus osserva, Spalletti conosce il suo 9 e questa suggestione di mercato potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più concreto.