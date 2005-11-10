Lecce, Di Francesco: "Non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol. Mi aspettavo di più davanti"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pareggio maturato contro il Torino in trasferta: "Quello che c'era mancato nella settimana maledetta è stato quello di avere preso tanti gol. Abbiamo preso gol in maniera sfortunata, alla fine ci è andata anche bene con il palo e la parata di Falcone. Sono contento di aver preso pochi gol, potevamo fare meglio davanti nella prima ora di gioco. Ero contento perchè abbiamo lavorato per trovare equilibrio e compattezza. Giochi sempre per vincere, ma poi ci sono quei pareggi che porti a casa volentieri perchè era un momento un po delicato dove dovevamo bloccare l'emorragia. Avevo pochi giocatori a disposizione, una squadra risicata. Mi auguro che questa sosta ci permetta di recuperare alcuni giocatori per le prossime partite".

E' il risultato che la porta a sorridere un pochino oggi?

"Si, ho sempre detto il contrario. In settimana abbiamo lavorato sul risultato, così come nel fare una fase difensiva di squadra. Facevamo bene, ma c'erano dei momenti che rendevamo troppo facile la vita agli avversari. Questo oggi non è accaduto".

Ha visto uno scatto di testa più che nelle gambe dei suoi giocatori?

"Ho visto una grande attenzione, una grande voglia di lavorare l'uno per l'altro. Li ho visti applicati in tutte quelle che erano le esercitazioni pre gara e su come avevamo preparato la gara con il Torino, giocando con questo doppio terzino sulla destra, con il cambio a gara in corso come abbiamo fatto. Il piano gara è andato molto bene, forse mi aspettavo qualcosa in più a livello offensivo. Poco incisivi rispetto a quello che avevamo preparato".

Le tre sconfitte precedenti hanno influenzato il cammino del Lecce?

"Il calcio ti modifica i pensieri in un attimo. E' una settimana, tre sconfitte. A noi, al contrario del Genoa, ci ha fatto tornare in acque non tranquille. Siamo in linea con il nostro campionato e ai valori generali e le nostre aspettative. Se potessimo avere qualche punto in più saremmo più contenti, siamo abituati a soffrire fino alla fine per poi raggiungere l'obiettivo finale".

Questa era una partita alla "Lecce" se vogliamo?

"Lo dico? Non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol perchè la squadra si è mossa veramente bene in fase difensiva, in maniera compatta e con le giuste scalate. Peccato per il modo in cui abbiamo preso gol perchè poi è cambiata l'inerzia della gara e ci ha costretto a cambiare l'assetto tattico".

Quanto è importante avere un giocatore come N'Dri dalla panchina?

"N'Dri è molto bravo a entrare dalla panchina. E' un giocatore che ho utilizzato spesso a partita in corso. Oggi non avevamo esterni a disposizione in panchina e in campo c'era Fatah che si può adattare più facilmente a questo sistema di gioco piuttosto che lui".