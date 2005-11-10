Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il Genoa

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Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il GenoaTMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 13:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
07.11.2026 13:38Serie A
Problemi di coliche per il serbo, che finora non aveva mai saltato un minuto in campionato. E si allunga la lista di assenti in difesa
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Strahinja Pavlovic non sarà convocato per la trasferta di domani contro il Genoa. Il difensore serbo, negli ultimi giorni ha sofferto di forti coliche e non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta di Marassi. Una tegola per i rossoneri che hanno già perso in difesa per infortunio Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.
25 anni, Pavlovic fin qui aveva giocato tutte le partite di campionato senza saltare nemmeno un minuto. Per la prima volta era stato lasciato fuori da Amorim per la partita di Europa League contro il Ferencvaros.
Fonte: Antonio Vitiello
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