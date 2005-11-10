Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il Genoa

Strahinja Pavlovic non sarà convocato per la trasferta di domani contro il Genoa. Il difensore serbo, negli ultimi giorni ha sofferto di forti coliche e non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta di Marassi. Una tegola per i rossoneri che hanno già perso in difesa per infortunio Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

25 anni, Pavlovic fin qui aveva giocato tutte le partite di campionato senza saltare nemmeno un minuto. Per la prima volta era stato lasciato fuori da Amorim per la partita di Europa League contro il Ferencvaros.