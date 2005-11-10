Clamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampa

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Clamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampaTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:24Serie A
autore Simone Bernabei
07.11.2026 15:24Serie A
Massimiliano Allegri non parlerà alla vigilia della partita con la Lazio, nonostante i giornalisti già presenti in sala stampa
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Una notizia che in un momento del genere fa riflettere. All'ultimo momento, il Napoli ha deciso di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro la Lazio.
Il tutto come detto in modo improvviso, con i giornalisti presenti in sala stampa ed in attesa dell'arrivo dell'allenatore livornese. Non sono noti al momento i motivi dell'annullamento, col Napoli che farà comunque sapere qualcosa in merito nelle prossime ore.
Fonte: Antonio Gaito
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