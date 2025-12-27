Pisacane su Palestra: "Patrimonio del calcio italiano, non temo che me lo portino via"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta oggi sul campo del Torino e anche il grande avvio di stagione di Palestra. Queste le sue dichiarazioni sul laterale attualmente in prestito dall'Atalanta:

Su Palestra nel mirino delle big: "Palestra è un patrimonio del calcio italiano. Ha strapotere fisico, è abile coi due piedi, fa le due fasi con scioltezza... Ciò che mi ha colpito subito di lui è stata la sua personalità palla al piede, non sai mai dove può andare e secondo me questa è un'abilità che hanno in pochi. Lui arriva sul fondo e crossa di destro o di sinistro. Visto che è un ragazzo che ascolta, però, stavolta dico anche che nelle ultime due gare non sono rimasto soddisfatto al 100% del suo lavoro nelle due fasi".

Se ha paura che glielo portino via a gennaio: "Io non ho paura, la paura è la stessa che mi ha permesso di metterlo in campo e lanciarlo. Noi pensiamo che il percorso giusto per lui sia quello che gli abbiamo presentato a luglio. Mi auguro che possa rimanere".