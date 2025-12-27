Inter, un'altra idea per la fascia destra: occhi su un talento del Club Brugge

Il lavoro di scouting dell’Inter sulla fascia destra prosegue, con idee ben chiare. In casa nerazzurra non è stato chiuso alcun affare nelle ultime ore, ma la dirigenza continua a monitorare profili pronti e allo stesso tempo futuribili, coerenti con la linea tracciata dal club. Come riferito da L'Interista, i nomi di Andrea Cambiaso, Dodô, Wesley e Palestra restano cerchiati più volte sul taccuino, ma Piero Ausilio e Giuseppe Marotta stanno valutando se esistano margini per un investimento “da Inter”, sostenibile e strategico.

Da tempo, inoltre, i radar nerazzurri sono puntati anche sul Club Brugge. Per Aleksandar Stankovic, patrimonio del club che sta crescendo sempre più. Per Ordonez, pure. Ma il club belga ha in rosa un esterno destro che piace molto all’area mercato interista: Kyriani Sabbe. Classe 2005, Sabbe è stabilmente aggregato alla prima squadra da due stagioni e non rappresenta più una semplice scommessa. Lo scorso anno ha collezionato 17 presenze in campionato per un totale di 680 minuti, oltre a 6 apparizioni in Champions League. In questa stagione è diventato titolare in Jupiler Pro League e ha già accumulato 5 presenze nella massima competizione europea.

Un dettaglio non secondario riguarda la valutazione: il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, cifra perfettamente in linea con le linee guida fissate da Oaktree. Un profilo giovane, internazionale e sostenibile: caratteristiche che rendono Sabbe un nome tutt’altro che secondario nei piani futuri dell’Inter.