Parma, Britschgi: "Adoro giocare con questi ragazzi. Il sogno è la nazionale"
Il terzino del Parma Sascha Britschgi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio per 0-0 maturato al Tardini contro il Cagliari, al termine dei novanta minuti. Queste le sue parole:
Senti sempre più fiducia in te stesso e anche da parte della squadra?
"Sì, adoro giocare con questa squadra e questo gruppo. Da quinto come da terzino, mi piace giocare qui e sono davvero felice. Mi sento molto a mio agio".
Il sogno, dopo la salvezza, è il mondiale con la Svizzera?
"Sì, faccio del mio meglio. Al momento sto giocando le qualificazioni con l'Under 21 per gli Europei, farò del mio meglio per centrare questo obiettivo. Il mio sogno è giocare per la nazionale maggiore, farò di tutto per centrare questo obiettivo".
