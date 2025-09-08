Parma, ceduto Balogh al Kocaelispor: prestito fino a fine stagione
Botond Balogh saluta il Parma e si trasferisce al Kocaelispor in Turchia. A ufficializzare il trasferimento ci ha pensato il club turco con un comunicato postato sui propri profili social: "Benvenuto Balogh nella nostra grande comunità.
Il nostro club ha raggiunto l'accordo con il Parma calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Botond Balogh. Il calciatore ha firmato un contratto per tutta la stagione 2025/2026".
Nella scorsa stagione, Balogh ha collezionato - sotto la guida di Pecchia e Chivu - 29 presenze con la maglia gialloblù in campionato e una in Coppa Italia. In totale con i ducali ha collezionato 73 presenze in carriera dopo il suo arrivo e il passaggio per la Primavera dopo l'arrivo dall'Ungheria. Giovedì scorso Cuesta lo ha schierato titolare nell'amichevole che il Parma ha vinto 1-0 contro la Virtus Entella.
PARMA-VIRTUS ENTELLA 1-0 (67’ Djuric)
PARMA (3-4-2-1): Corvi (46’ Rinaldi); Balogh (78’ Conde), Troilo, Ndiaye; Almqvist (46’ Djuric), Sorensen (46’ Estevez), Ordonez (68’ Keita), Begic; Cutrone (78’ D’Intino), Oristanio (59’ Lovik); Benedyczak (68’ Cardinali). A disp.: Casentini, Trabucchi. All.: Carlos Cuesta.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Portanova (dal 46' Palomba), Moretti (dal 68' Marconi), Del Lungo (dal 68' Tiritiello); Boccadamo, Karic (dal 46' Guiu), Dalla Vecchia (dal 68' Nichetti), Lipani (dal 60' Bottaro), Bariti (dal 60' Mezzoni); Debenedetti (dal 60' Ankeye), Fumagalli (dal 60' Russo).
A disposizione: Colombi, Rinaldini, Parodi, Franzoni. All.: Andrea Chiappella
