Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Parma, ceduto Balogh al Kocaelispor: prestito fino a fine stagione

Parma, ceduto Balogh al Kocaelispor: prestito fino a fine stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Serie A
di Lorenzo Di Benedetto

Botond Balogh saluta il Parma e si trasferisce al Kocaelispor in Turchia. A ufficializzare il trasferimento ci ha pensato il club turco con un comunicato postato sui propri profili social: "Benvenuto Balogh nella nostra grande comunità.

Il nostro club ha raggiunto l'accordo con il Parma calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Botond Balogh. Il calciatore ha firmato un contratto per tutta la stagione 2025/2026".

Nella scorsa stagione, Balogh ha collezionato - sotto la guida di Pecchia e Chivu - 29 presenze con la maglia gialloblù in campionato e una in Coppa Italia. In totale con i ducali ha collezionato 73 presenze in carriera dopo il suo arrivo e il passaggio per la Primavera dopo l'arrivo dall'Ungheria. Giovedì scorso Cuesta lo ha schierato titolare nell'amichevole che il Parma ha vinto 1-0 contro la Virtus Entella.

PARMA-VIRTUS ENTELLA 1-0 (67’ Djuric)

PARMA (3-4-2-1): Corvi (46’ Rinaldi); Balogh (78’ Conde), Troilo, Ndiaye; Almqvist (46’ Djuric), Sorensen (46’ Estevez), Ordonez (68’ Keita), Begic; Cutrone (78’ D’Intino), Oristanio (59’ Lovik); Benedyczak (68’ Cardinali). A disp.: Casentini, Trabucchi. All.: Carlos Cuesta.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Portanova (dal 46' Palomba), Moretti (dal 68' Marconi), Del Lungo (dal 68' Tiritiello); Boccadamo, Karic (dal 46' Guiu), Dalla Vecchia (dal 68' Nichetti), Lipani (dal 60' Bottaro), Bariti (dal 60' Mezzoni); Debenedetti (dal 60' Ankeye), Fumagalli (dal 60' Russo).
A disposizione: Colombi, Rinaldini, Parodi, Franzoni. All.: Andrea Chiappella

Articoli correlati
Parma, Balogh ai margini: vicino il prestito al Kocaelispor in Turchia Parma, Balogh ai margini: vicino il prestito al Kocaelispor in Turchia
Parma, Balogh può partire: il centrale ha mercato in Svizzera, Francia e in Serie... Parma, Balogh può partire: il centrale ha mercato in Svizzera, Francia e in Serie B
Ungheria, Rossi annuncia l'arrivo del figlio nello staff. C'è Balogh tra i convocati... Ungheria, Rossi annuncia l'arrivo del figlio nello staff. C'è Balogh tra i convocati
Altre notizie Serie A
Bologna, si rivede il vero Ferguson? Minuti con la Scozia, ora punta a tornare protagonista... Bologna, si rivede il vero Ferguson? Minuti con la Scozia, ora punta a tornare protagonista
Ursino: "Campionato molto equilibrato, Gudmundsson giocatore che a me piace moltissimo"... Ursino: "Campionato molto equilibrato, Gudmundsson giocatore che a me piace moltissimo"
Napoli, riecco Buongiorno: l'ex Torino si prepara al debutto da titolare con la Fiorentina... Napoli, riecco Buongiorno: l'ex Torino si prepara al debutto da titolare con la Fiorentina
Piscedda: "Non riesco a capire è lo stato di forma complessivo della Lazio. E sul... Piscedda: "Non riesco a capire è lo stato di forma complessivo della Lazio. E sul mercato..."
Gutierrez si prepara all'esordio in Serie A: Conte lo convocherà per Fiorentina-Napoli... Gutierrez si prepara all'esordio in Serie A: Conte lo convocherà per Fiorentina-Napoli
Bizzotto sui campioni over in Serie A: "Spia della relativa competitività del torneo"... Bizzotto sui campioni over in Serie A: "Spia della relativa competitività del torneo"
Ranieri: "Sancho pesante per la Roma, ma i Friedkin volevano accontentare Gasperini"... Ranieri: "Sancho pesante per la Roma, ma i Friedkin volevano accontentare Gasperini"
Rambaudi: "Lazio, voglio vedere la squadra vista col Verona. Così centrerà l'Europa"... Rambaudi: "Lazio, voglio vedere la squadra vista col Verona. Così centrerà l'Europa"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Dal derby d’Italia uscirà l’anti Napoli. Con Bremer, Yildiz e i bomber David e Vlahovic è una Juve da scudetto. Tudor e Chivu sono grandi incognite. Occhi alla Roma di Gasp e Dybala
Le più lette
1 Dal derby d’Italia uscirà l’anti Napoli. Con Bremer, Yildiz e i bomber David e Vlahovic è una Juve da scudetto. Tudor e Chivu sono grandi incognite. Occhi alla Roma di Gasp e Dybala
2 Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
3 Nico Paz, il gioiello per cui nessuno formalizza offerte. Perché c'è il Real Madrid
4 Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa
5 Milan vicino a piazzare l'esubero Adli: cifre e dettagli dell'offerta (vincente?) dell'Al Shabab
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranieri: "Sancho pesante per la Roma, ma i Friedkin volevano accontentare Gasperini"
Immagine top news n.1 Chi volesse può ancora guardare agli svincolati. Le migliori occasioni a costo zero
Immagine top news n.2 Adli all'Al Shabab, fumata bianca in arrivo. Il Milan incassa circa 7 milioni di euro
Immagine top news n.3 Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa
Immagine top news n.4 Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
Immagine top news n.5 Italia, Gattuso avvisa: "Israele diverso dall'Estonia. Due punte? Domani vedrete"
Immagine top news n.6 Chi vuole può ancora acquistare gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
Immagine top news n.7 Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo per far ritorno a Napoli. Le ultime sull'infortunio del difensore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.2 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.3 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.4 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Braglia: "La C non ha il livello di un tempo. I genitori pagano per far giocare i figli"
Immagine news Serie C n.2 Braglia: "Non sono scappato da Rimini: sarei rimasto se avessero rispettato i patti"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, si rivede il vero Ferguson? Minuti con la Scozia, ora punta a tornare protagonista
Immagine news Serie A n.2 Ursino: "Campionato molto equilibrato, Gudmundsson giocatore che a me piace moltissimo"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, riecco Buongiorno: l'ex Torino si prepara al debutto da titolare con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 Piscedda: "Non riesco a capire è lo stato di forma complessivo della Lazio. E sul mercato..."
Immagine news Serie A n.5 Gutierrez si prepara all'esordio in Serie A: Conte lo convocherà per Fiorentina-Napoli
Immagine news Serie A n.6 Bizzotto sui campioni over in Serie A: "Spia della relativa competitività del torneo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 'Ancora più vicini': curiosa iniziativa della Virtus Entella per gli abitanti del quartiere stadio
Immagine news Serie B n.2 Partipilo: "Cosa farei per il Bari in Serie A? Qualsiasi cosa! Non serve neanche dirlo"
Immagine news Serie B n.3 Cerofolini: "Ho la sensazione che il mio Bari sia forte, e credo si sia visto in campo"
Immagine news Serie B n.4 Modena, c'è un 'caso Caso' in casa gialloblù? L'attaccante è fuori dai radar di mister Sottil
Immagine news Serie B n.5 Modena, Luca Magnino rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2027
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Cisse: "Qui ho trovato una piazza calda. Son fiero anche del rinnovo con l'Hellas"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pergolettese mette ko il Cittadella. Curioni: "Prova perfetta sotto tutti i punti di vista"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, De Vitis parla a nome del gruppo squadra: "Ora vogliamo chiarezza. Anche sul club"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Grella: "Dini vive un momento di grande maturità professionale, è un nostro leader"
Immagine news Serie C n.4 Braglia: "La C non ha il livello di un tempo. I genitori pagano per far giocare i figli"
Immagine news Serie C n.5 Dini firma il rinnovo con il Catania: "Qui stanno costruendo una realtà molto importante"
Immagine news Serie C n.6 Trapani respira: regolarmente depositata la fideiussione integrativa per gli ultimi acquisti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women’s Cup, si chiude la seconda giornata: risultati e classifiche
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women’s Cup, Bargi risponde a Kruse: 1-1 tra Como e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, Sassuolo e Ternana si dividono la posta in palio: finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: Sassuolo-Ternana 0-0 al 45'
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Woman, Canzi dopo il ko con la Lazio: "Non sempre si può dominare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: Juve ko al 93'. Pari fra Napoli e Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso