Parma, Cherubini ammette: "Chivu è qui anche grazie a noi, così come noi grazie a lui"

L'ad del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 35^ giornata di Serie A.

Due parole su Chivu?

"Provo sempre ad avere coraggio, credo sia fondamentale. Con Cristian e con Cuesta la situazione è stata quasi semplice, la nostra realtà permette sfide di questo tipo anche in linea con quello che piace alla proprietà".

Se lo aspettava così vincente?

"Noi siamo qui sicuramente grazie a quel finale che fece e lui è qui anche grazie alla nostra scelta. Speriamo con grande rispetto di rinviare un po' la loro festa, per noi è importante dare risposte in partite così importanti".

Dobbiamo aspettarci un'ulteriore evoluzione del Parma?

"Si parla molto della nostra gioventù, ma mi piace sottolineare anche il lavoro dei nostri ragazzi meno giovani. Cerchiamo di trovare il giusto mix, per consolidare risultati per rimanere in Serie A e piano piano alzare un po' le nostre aspettative".

Cosa ha appreso da Marotta?

"Per me come per tutte le persone che hanno vissuto quel ciclo, credo che sia il dirigente di riferimento insieme a Galliani. Ho cercato di prendere tante cose da Marotta, come da Agnelli e da Paratici".