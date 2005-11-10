Parma, Cherubini: "Bernabé fuori per preservarlo. Rinnovo? Prima della sosta..."

Federico Cherubini, direttore generale del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "Eravamo consapevoli che c'era la necessità di cambiare qualcosa, Gilardino ha portato idee diverse. In campo non si è visto molto, abbiamo avuto due risultati sfortunati determinati da due approcci non al massimo. Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera, vedo la squadra lavorare e non credo sia un problema mentale come non lo era con Cuesta. C'è una nuova idea di gioco da assimilare, bisogna fare più e meglio. La strada per consolidare il nostro obiettivo è lunga e difficile".

C'è la volontà di rinnovare il contratto di Bernabè?

"Viene da un'estate particolare, perché ha avuto un intervento chirurgico e credo sia stata una scelta per preservarlo visto che avremo un calendario complicato. Speriamo di incontrare l'agente prima della sosta, per definire il futuro che speriamo sia assieme".