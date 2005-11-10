Lazio, Mandas: "Contento di aver aiutato la squadra, ma arrabbiato per il gol preso"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:37Serie A
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24.10.2026 23:37Serie A
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Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 sul Parma: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra sullo 0-0, mi sono arrabbiato alla fine perché può succedere una volta su 100 e volevo rimanere col clean sheet però la cosa bella sono i tre punti, era questo il nostro obiettivo".
Contento per il tuo connazionale Douvikas?
"Sono felice per Douvikas, speriamo che non segni contro di noi. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, per migliorare ogni volta".
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