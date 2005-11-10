Lazio, Belahyane: "Felici del primo posto, Gattuso mi chiede di fare questo..."
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Marco Pieracci
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Oggi alle 23:30Serie A
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24.10.2026 23:30Serie A
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Reda Belahyane, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Parma: "Siamo molto felici del primo posto, guardiamo la classifica perché è molto bella ma dobbiamo continuare a lavorare".
Cosa ti chiede in particolare Gattuso?
"Mi sto trovando molto bene con lui, tutti noi vogliamo lottare in campo per lui perché è anche una bella persona".
Cosa ti chiede?
"Mi chiede progressi, vuole che faccia quello che faceva lui quando giocava".
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