Lazio, Belahyane: "Felici del primo posto, Gattuso mi chiede di fare questo..."

Reda Belahyane, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Parma: "Siamo molto felici del primo posto, guardiamo la classifica perché è molto bella ma dobbiamo continuare a lavorare".

Cosa ti chiede in particolare Gattuso?

"Mi sto trovando molto bene con lui, tutti noi vogliamo lottare in campo per lui perché è anche una bella persona".

Cosa ti chiede?

"Mi chiede progressi, vuole che faccia quello che faceva lui quando giocava".