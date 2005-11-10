Lazio, Mandas: "Gattuso mi aiuta tanto, sento la sua fiducia. Voglio fare il massimo"

Christos Mandas, della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando il successo per 2-1 contro il Parma: "Sono molto contento per le parole del mister, mi aiuta tanto ogni giorno. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma piano, piano abbiamo fatto il nostro gioco e dimostrato che squadra siamo".

Le avessero detto 3-4 mesi che oggi sarebbe stato in questa condizione, ci avrebbe creduto?

"Io quando mi ha chiamato il mister per tornare non ci ho pensato tanto, sento la fiducia, il mio obiettivo è fare il massimo e ogni partita voglio continuare così".