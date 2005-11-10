Lazio, Mandas: "Gattuso mi aiuta tanto, sento la sua fiducia. Voglio fare il massimo"
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:45Serie A
autore Alessio Del Lungo
24.10.2026 23:45Serie A
Il portiere decisivo anche oggi con 2 grandi parate in avvio: "Voglio continuare così, nel primo tempo abbiamo incontrato difficoltà".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Christos Mandas, della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando il successo per 2-1 contro il Parma: "Sono molto contento per le parole del mister, mi aiuta tanto ogni giorno. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma piano, piano abbiamo fatto il nostro gioco e dimostrato che squadra siamo".
Le avessero detto 3-4 mesi che oggi sarebbe stato in questa condizione, ci avrebbe creduto?
"Io quando mi ha chiamato il mister per tornare non ci ho pensato tanto, sento la fiducia, il mio obiettivo è fare il massimo e ogni partita voglio continuare così".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:45 Serie A
Anche il Sassuolo crolla davanti al Como. Aquilani voleva "ignoranza", Fabregas sollevato
00:30 Serie A
Sassuolo, Aquilani: "Sul secondo gol del Como incomprensione, chiamavo i cambi da 40 secondi"
00:26 Serie A
L'ex Inter Pasinato: "Si notano le assenze di De Vrij e Acerbi". E bacchetta la Fiorentina
00:15 Serie A
Napoli, Rafa Marin: "Parlo solo di calcio, tutti abbiamo visto cos'è successo sul 3-3 Roma"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi