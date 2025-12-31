Parma, Cuesta: "A Natale ho regalato un libro a ogni giocatore. Ma non ne ho trovati in svedese..."

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, in una lunga intervista alla Gazzetta di Parma ha spiegato i propri obiettivi per il futuro e il livello di soddisfazione per i 17 punti raccolti fino ad ora: "Io vorrei fare di più, sempre. Ma al tempo stesso so che il nostro non è stato un percorso facile. Mi basta? No, non mi basta, perché voglio sempre di più. E so che è per questa mentalità che sono stato chiamato a Parma. Adesso dobbiamo consolidare tutte le cose positive che abbiamo fatto – e sono tante – e continuare a crescere. La cosa più importante e più positiva è che siamo tutti allineati e che ci crediamo al cento per cento: io non so dove arriveremo in questo percorso, non lo sapevo il giorno che sono arrivato qui e non lo so adesso. Ma so qual è l’obiettivo: consolidare la categoria, essere una squadra stabilmente in serie A – cosa non scontata, perché per tanti anni non è stato così – e fare sì che il nostro gioco ci permetta di valorizzare al massimo possibile tutti i giocatori che abbiamo, perché alla fine sono loro uno dei grandi asset della società. Siamo tutti convinti del percorso da fare e lo perseguiremo con tanta voglia di toglierci delle belle soddisfazioni. Ma abbiamo bisogno di tutti".

In merito all'impatto degli infortuni, Carlos Cuesta ha spiegato che si è trattato di circostanze impreviste che hanno condizionato il percorso della squadra, rendendo necessari numerosi adattamenti. Pur ammettendo il peso di tali assenze, ha sottolineato come lo staff abbia cercato di interpretare la situazione come un'opportunità per costruire valori, forza e una resilienza che risulteranno preziosi per il futuro del club.

Riguardo all'iniziativa natalizia, l'allenatore ha confermato di aver regalato un libro a ogni calciatore, cercando di rispettare, dove possibile, la lingua originale di ciascuno. Ha inoltre confidato di aver incontrato alcune difficoltà nel reperire testi in polacco e svedese, mentre per quanto riguarda il portiere Suzuki, ha specificato che gli consegnerà il volume in giapponese non appena il giocatore rientrerà in Italia.