Parma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"

Parma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:30Serie A
Edoardo Mammoli

Vittoria fondamentale del Parma, che torna al successo tra le mura dello Stadio Tardini al termine di una gara tiratissima contro la Fiorentina. A decidere la sfida è il primo gol crociato di Oliver Sorensen, che corona così una prestazione di altissimo livello. I gialloblu ottengono così tre punti pesanti in ottica corsa salvezza, allontanando la zona rossa. A commentare la sfida per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta in conferenza stampa.

Ore 15.00 - Ha inizio la conferenza stampa.

Il primo gol di Sorensen. Un dato importante in una partita importante?
"Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l'inizio. Speriamo di continuare a migliorare, dobbiamo farlo ogni giorno e spero che ciò ci permetta di essere competitivi. Oggi la squadra è stata solida, ci siamo adattati ai vari momenti della partita. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo, quasi come fosse una partita di basket da un'area all'altra. Altri momenti abbiamo dovuto difendere basso. Ma abbiamo avuto momenti di qualità, dove abbiamo attaccato la porta e così è arrivato il gol. Prendo gli aspetti positivi ma dobbiamo migliorare molto per aumentare la frequenza di quei momenti".

Intende anche sfruttare di più le occasioni?
"Anche, ma intendo pure il non concedere ripartenze con facilità quando siamo in vantaggio. Alla fine, quando perdi partite come quella con la Lazio sembri il peggiore, mentre oggi sembri il campione del mondo, ma non è così. Si fanno sempre cose bene e cose male. Ora vogliamo migliorare per avvicinarci al Sassuolo e consolidare i risultati positivi".

Il ritorno di Circati è un altro tassello importante?
"È stato molto importante. Direi che però è stata importante la partecipazione di tutti, anche chi non giocava. Tutti aiutavano ed erano coinvolti, perché una delle grandi qualità di questa squadra è essere una squadra dentro e fuori. Questo è molto importante".

Tutte le vittorie sono importanti, ma quest'anno il Parma vince anche gli scontri diretti. È la strada giusta per la salvezza?
"Fa parte della strada giusta, ma dobbiamo vincere anche le altre partite. Noi proviamo ad avvicinarci il massimo possibile a quel risultato e non dobbiamo pensare che questo basti. Adesso dobbiamo affrontare il Sassuolo con la massima umiltà e lavorare con intensità durante la settimana, per essere pronti per la partita".

La squadra è sembrata disunirsi dopo il gol?
"Abbiamo fatto un po' di fatica nella pressione. Non è stata una reazione quella di abbassarci, noi vogliamo mantenerci alti per segnare ancora e tenere gli avversari lontani. La partita ha avuto momenti diversi. Dovremo migliorare quella gestione della partita".

La scelta di Circati dall'inizio?
"C'era la possibilità di far giocare Troilo e Trabucchi, mentre Delprato non ce l'avrebbe fatta dall'inizio, ma abbiamo sentito che la scelta giusta fosse lui".

Avete difeso insieme. Questo fa parte della preparazione di questa partita o di un'idea di crescita generale?
"È un'idea di crescita".

Il Parma vive molto di "folate". Quanto è lontano dal suo modo di vedere il calcio?
"La continuità nel gioco è molto importante. Avere quella consistenza ti permette di andare nell'area avversaria. Per me le folate fanno parte del gioco. Ovviamente ti può piacere avere più consistenza che ti permette di essere costantemente lì, ma sono momenti della partita. Dipenderà dalla nostra velocità il far crescere la squadra in questi eventi".

Su Pellegrino: è un giocatore importante anche quando non riceve tanti palloni.
"Sappiamo cosa ci aspettiamo in campo da Pellegrino. È sempre pronto per dare tutto per la squadra, metterci la faccia e la testa. Ha anche la capacità di darci tanto in situazioni dove l'avversario ti pressa alto, è bravo sotto porta. Sappiamo però che dobbiamo lavorare su certi aspetti per farlo crescere, ma non solo con lui, questo vale per tutti. Questo è il modo per aiutare la squadra a crescere".

Ore 15.08 - Termina la conferenza stampa.

