Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il 2025 di Cuesta al Parma: "Mai temuto di essere esonerato. Ora ci concentriamo sull'attacco"

Il 2025 di Cuesta al Parma: "Mai temuto di essere esonerato. Ora ci concentriamo sull'attacco"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Simone Lorini
Oggi alle 21:06Serie A
Simone Lorini

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla così dei miglioramenti che si attende dalla sua squadra nel girone di ritorno, dopo aver salutato il 2025 con il successo interno sulla Fiorentina: "Spesso non abbiamo avuto la capacità di arrivare nell’area avversaria tanto quanto avremmo voluto. È un punto sul quale ci concentreremo molto nelle prossime settimane. Sappiamo che è un aspetto non positivo, ma sappiamo che abbiamo le capacità per migliorare. E lo faremo. Se ho mai temuto di essere sollevato dall’incarico? No, mai", ha detto oggi alla Gazzetta di Parma.

In merito al suo legame con l'ad Cherubini e il ds Pettinà, Cuesta ha definito il rapporto eccezionale, spiegando di non poter sperare in nulla di meglio. Ha descritto i due dirigenti come persone che vivono per il Parma, citando come esempio il fatto che fossero presenti al centro sportivo anche durante l'unica giornata libera in tre settimane, impegnati a fare tutto il possibile per la crescita della squadra e della società. Oltre a lodarne lo straordinario livello umano, ha sottolineato come sul piano professionale parlino i fatti e come cerchino costantemente di aiutarlo a migliorare, definendo ciò un privilegio non scontato. Ha infine esteso questo giudizio positivo a tutto lo staff e ai dipendenti del club, tutti impegnati al massimo per il bene della società.

Rivolgendosi ai tifosi per il 2026, ha promesso che lui e i giocatori daranno il massimo ogni giorno, poiché l'unica promessa valida riguarda ciò che dipende direttamente dal proprio operato. Ha concluso affermando che l'impegno totale è la base fondamentale che porta alla conquista dei risultati.

Articoli correlati
Parma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"... Parma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"
Parma, Cuesta: "Dopo la Lazio non eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare... Parma, Cuesta: "Dopo la Lazio non eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare i risultati"
Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi... Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi parla della Juventus
Altre notizie Serie A
Inter, prime indiscrezioni sulle future maglie: kit away in stile baseball Inter, prime indiscrezioni sulle future maglie: kit away in stile baseball
Tre difensori sulla via del ritorno in Serie A: già in molti su Dragusin, Coppola... Tre difensori sulla via del ritorno in Serie A: già in molti su Dragusin, Coppola e Becao
Chi è cresciuto di più nel 2025? Nico Paz batte Yildiz, ma in Europa c'è Olise Chi è cresciuto di più nel 2025? Nico Paz batte Yildiz, ma in Europa c'è Olise
Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Protesta Lazio con gli arbitri, Oddi: "Non posso credere a degli errori mirati" Protesta Lazio con gli arbitri, Oddi: "Non posso credere a degli errori mirati"
Muharemovic, il Sassuolo e il 50% della Juventus. Può diventare una carta per l'Inter... Muharemovic, il Sassuolo e il 50% della Juventus. Può diventare una carta per l'Inter
Pisa a caccia di rinforzi: idea Adzic in casa Juve. E piace il capocannoniere della... Pisa a caccia di rinforzi: idea Adzic in casa Juve. E piace il capocannoniere della Conference
Hojbjerg, pallino Juve e Spalletti: a gennaio può essere la volta buona? De Zerbi... Hojbjerg, pallino Juve e Spalletti: a gennaio può essere la volta buona? De Zerbi non molla, ma Loca…
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Juventus, spunta Nkunku per l'attacco. Si parla di uno scambio con Gatti, pallino di Allegri
4 Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino
5 L'Inter rifonda: via tutti i senatori inzaghiani, dentro Palestra, un difensore e un big in mezzo
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Immagine top news n.1 Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso
Immagine top news n.2 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.3 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
Immagine top news n.4 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine top news n.5 Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk
Immagine top news n.6 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.7 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, prime indiscrezioni sulle future maglie: kit away in stile baseball
Immagine news Serie A n.2 Tre difensori sulla via del ritorno in Serie A: già in molti su Dragusin, Coppola e Becao
Immagine news Serie A n.3 Chi è cresciuto di più nel 2025? Nico Paz batte Yildiz, ma in Europa c'è Olise
Immagine news Serie A n.4 Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Immagine news Serie A n.5 Protesta Lazio con gli arbitri, Oddi: "Non posso credere a degli errori mirati"
Immagine news Serie A n.6 Muharemovic, il Sassuolo e il 50% della Juventus. Può diventare una carta per l'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, preso Bardi dal Palermo
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, il presidente Gozzi: "Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.5 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Immagine news Serie B n.6 Dal sogno Tramoni a Pierini, il Palermo sfoglia la margherita per il dopo Brunori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…