Il 2025 di Cuesta al Parma: "Mai temuto di essere esonerato. Ora ci concentriamo sull'attacco"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla così dei miglioramenti che si attende dalla sua squadra nel girone di ritorno, dopo aver salutato il 2025 con il successo interno sulla Fiorentina: "Spesso non abbiamo avuto la capacità di arrivare nell’area avversaria tanto quanto avremmo voluto. È un punto sul quale ci concentreremo molto nelle prossime settimane. Sappiamo che è un aspetto non positivo, ma sappiamo che abbiamo le capacità per migliorare. E lo faremo. Se ho mai temuto di essere sollevato dall’incarico? No, mai", ha detto oggi alla Gazzetta di Parma.

In merito al suo legame con l'ad Cherubini e il ds Pettinà, Cuesta ha definito il rapporto eccezionale, spiegando di non poter sperare in nulla di meglio. Ha descritto i due dirigenti come persone che vivono per il Parma, citando come esempio il fatto che fossero presenti al centro sportivo anche durante l'unica giornata libera in tre settimane, impegnati a fare tutto il possibile per la crescita della squadra e della società. Oltre a lodarne lo straordinario livello umano, ha sottolineato come sul piano professionale parlino i fatti e come cerchino costantemente di aiutarlo a migliorare, definendo ciò un privilegio non scontato. Ha infine esteso questo giudizio positivo a tutto lo staff e ai dipendenti del club, tutti impegnati al massimo per il bene della società.

Rivolgendosi ai tifosi per il 2026, ha promesso che lui e i giocatori daranno il massimo ogni giorno, poiché l'unica promessa valida riguarda ciò che dipende direttamente dal proprio operato. Ha concluso affermando che l'impegno totale è la base fondamentale che porta alla conquista dei risultati.