Parma, Cuesta: "Dopo la Lazio non eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare i risultati"

L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita. Di seguito le sue parole.

Quanto è contento dei suoi ragazzi?

"Sono contento, la prestazione con la Lazio ci ha dato spinta. Ci sono ancora cose da migliorare, come la gestione del vantaggio nel secondo tempo, ma di positivo c'è tanto".

Grandi condizioni fisiche?

"Quello fa parte di chi siamo. Vogliamo essere una squadra aggressiva e capace di ripiegare, non è solo una questione fisica, ma anche di mentalità e questa non manca mai".

Sorensen dietro la prima punta è possibile?

"Lui è una mezz'ala, ha anche quelle caratteristiche. Ha capacità d'inserimento e intensità nella metacampo avversaria come mezz'ala. Crea superiorità nel secondo palo, proveremo a sfruttarlo al meglio possibile".

Keita giocatore fondamentale?

"Aiuta tantissimo, avvicinandosi anche di più nel blocco difensivo dandoci tempo con le sue guide e forzando l'avversario ad abbassarsi. Uno dei nostri obiettivi è aiutare i ragazzi. Non è che dopo la Lazio eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare i risultati".