Live TMW Parma, Cuesta: "Giochista o risultatista? Devi essere giochista con risultati!"

Un Parma reduce da due risultati positivi in trasferta e che vorrà rifarsi anche di fronte al proprio pubblico. Allo Stadio Tardini, domani, i crociati sfideranno il Genoa, che nell'ultima partita ha ritrovato la vittoria e si è rilanciato nella corsa salvezza. Un lunch match molto importante per entrambe le squadre, con in palio punti importantissimi. Di questo è ben consapevole il tecnico crociato, Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la sfida direttamente dalla sala stampa dello Stadio Tardini, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 17.00 - Ha inizio la conferenza stampa.

È la continuità l'obiettivo?

"Prima di tutto vorrei unirmi alle condoglianze per la famiglia Commisso. Comunque sì, cerchiamo la continuità, essere concentrati per domani, una partita importantissima per noi, vogliamo toglierci una soddisfazione. Abbiamo bisogno di approcciare la gara con grinta, sapendo che sarà una partita di duelli. Dobbiamo essere al nostro massimo livello".

Che avversario è il Genoa?

"Una squadra con identità molto chiara, con tanta volontà di giocare aggressiva. Hanno tanta capacità di trovare le punte e trovare vantaggi, che sta facendo veramente bene. Siamo consapevoli della loro qualità, dobbiamo approcciare la gara con i nostri punti di forza e sfruttando le nostre qualità".

Queste sono le partite più difficili?

"L'attenzione e la concentrazione deve essere sempre al massimo, la Serie A è molto competitiva e non ti lasciano mezzo secondo di abbassare il ritmo. La nostra testa è focalizzata a domani, abbiamo bisogno del nostro massimo livello. Affrontiamo un avversario di qualità. Nelle ultime giornate vogliamo continuità nei punti e nelle prestazioni, crescendo ancora di più".

Le hanno dato fastidio le critiche?

"Io mi considero super fortunato di essere dove sono, con chi sono e avere la possibilità di lavorare con ragazzi straordinari e una grande società. Mi concentro su quello che devo fare, ossia lavorare al massimo".

Giochista o risultatista?

"Per me devi aumentare la probabilità di vincere. Quello è l'obiettivo di un allenatore e di una squadra. Per fare quello devi fare le cose molto bene e per fare ciò devi giocare bene. Quindi il focus è giocare molto bene. Poi cosa significa giocare bene è un altro discorso. Secondo me devi essere un giochista con risultati. Devi giocare bene per portare risultato. Di solito quando giochi molto bene le conseguenze sono positive".

Bernabé?

"Vediamo se gioca!".

Che spunti si possono trarre dalla gara di Napoli per il futuro?

"Io mi prendo che abbiamo una squadra preparata, con giocatori disponibili per fare un grande livello di prestazione e dare l'anima per la squadra. Ne sono orgoglioso, sono straordinari e sono convinto che hanno tutto già all'importanza della gara di domani. Daranno tutto per portare il risultato".

Accuse di anti-calcio?

"Provo a fare il massimo. Fare il calcio che dobbiamo fare nei momenti in cui dobbiamo farlo. Mi concentro sul mio lavoro e mi sento fortunato a farlo con persone così al mio fianco".