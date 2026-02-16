Pellegrino mette ko il Verona al 93'. La Gazzetta di Parma: "Cuesta allunga verso la salvezza"

Pellegrini fa esplodere il Tardini in extremis e regala al Parma la seconda vittoria consecutiva e tre punti importantissimi in chiave salvezza contro un Hellas Verona che resta ultimo. Con questa vittoria i ducali salgono al dodicesimo posto in classifica a +8 sulla zona retrocessione.

Si mette subito in discesa la gara per i padroni di casa, in vantaggio nel punteggio e negli uomini dopo meno di 15 minuti: al 4' minuti sblocca la gara Bernabé e sette minuti più tardi le proteste di Gift Orban lasciano gli scaligeri in dieci. Poco prima dell'intervallo, però, Circati è troppo irruento in una trattenuta su Bowie e Pairetto concede un rigore che Harroui non sbaglia. Nella ripresa i padroni di casa le provano tutte per tornare in vantaggio: Bernabé sfiora la doppietta, Strefezza va ad un passo dal primo gol colpendo la traversa con una conclusione bellissima ma alla fine è il solito Pellegrino ad incornare su cross perfetto di Nicolussi Caviglia.

Un successo commentato così da Cuesta nel post partita: "Secondo me nelle valutazioni dobbiamo capire il contesto. Non è facile giocare contro una squadra in dieci e in blocco basso. Alla fine a volte il contesto ti porta al fatto che una cosa capita di più o di meno. Noi vorremmo giocare sempre nella metà campo avversaria, di fare tante riaggressioni e giocare lì: a volte riusciamo, altre no. Ma dobbiamo essere consapevoli del contesto e delle varie situazioni di partita. Giochiamo sempre per vincere. Era un contesto difficile oggi, dove dovevamo essere equilibrati e dove le caratteristiche dei giocatori ti portano a sfruttare certe situazioni. Sono contento della mentalità dei ragazzi".