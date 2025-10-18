Parma, Cuesta medita sul cambio di modulo: "Vedremo domani. Torna Hernani"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di Vieira: "Secondo me abbiamo una forza speciale che è il gruppo e la mentalità con cui affrontiamo la partita. Mi aspetto una squadra competitiva, matura e solida, questo è più importante".

È meglio affrontare una squadra in crisi o una in un buon momento?

"Secondo me hanno fatto una grande partita col Como, pure col Napoli e il Bologna. Io mi aspetto una squadra forte con idee chiare e identità precisa. Faremo il massimo".

Linea a tre o a quattro?

"Ancora non lo so! Vedremo domani".

Valenti ha recuperato?

"Sì è a disposizione. Trabucchi e Plicco saranno con la Primavera per rinforzare il minutaggio avuto in nazionale. Anche Frigan e Valeri non sono disponibili, così come Oristanio. Hernani e Cremaschi rientrano con la squadra".

Come fare per liberare Almqvist?

"Lui ha capacità per creare uno contro uno. Noi dobbiamo essere bravi a creare un contesto in cui lui possa sfruttare al meglio le sue qualità. Anche contro il Monza abbiamo visto che si è trovato a suo agio a giocare più alto. Noi dovremo aiutarlo al massimo con le nostre tattiche, affinché possa fare la differenza".

