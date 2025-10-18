Parma, Cuesta medita sul cambio di modulo: "Vedremo domani. Torna Hernani"
L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di Vieira: "Secondo me abbiamo una forza speciale che è il gruppo e la mentalità con cui affrontiamo la partita. Mi aspetto una squadra competitiva, matura e solida, questo è più importante".
È meglio affrontare una squadra in crisi o una in un buon momento?
"Secondo me hanno fatto una grande partita col Como, pure col Napoli e il Bologna. Io mi aspetto una squadra forte con idee chiare e identità precisa. Faremo il massimo".
Linea a tre o a quattro?
"Ancora non lo so! Vedremo domani".
Valenti ha recuperato?
"Sì è a disposizione. Trabucchi e Plicco saranno con la Primavera per rinforzare il minutaggio avuto in nazionale. Anche Frigan e Valeri non sono disponibili, così come Oristanio. Hernani e Cremaschi rientrano con la squadra".
Come fare per liberare Almqvist?
"Lui ha capacità per creare uno contro uno. Noi dobbiamo essere bravi a creare un contesto in cui lui possa sfruttare al meglio le sue qualità. Anche contro il Monza abbiamo visto che si è trovato a suo agio a giocare più alto. Noi dovremo aiutarlo al massimo con le nostre tattiche, affinché possa fare la differenza".
Rileggi la conferenza stampa di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, su TMW!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.