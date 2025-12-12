Parma, Cuesta: "La formazione la vediamo domani. Circati con noi dopo la pausa"

A un giorno dalla sfida casalinga contro la Lazio, cinque dopo il successo di Pisa, il tecnico del Parma Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara: "La formazione la vedremo domani. Per me la continuità sta più nei principi, in quello sta la consistenza, il modulo è solo un come. Ma cosa vogliamo in partita lo facciamo ogni giorno".

La squadra come sta?

"Tutti disponibili tranne Condè che gioca con la Primavera. Tutti quelli che sono fuori rimangono fuori e speriamo che dopo le settimane di pausa (il Parma salterà la gara dopo la Lazio perché contro il Napoli, impegnato in Supercoppa, ndr) rientri Circati":

Dopo tre gare affronterete una squadra che non usa il 352.

"Ho avuto l'opportunità di imparare molto da Sarri, un allenatore con un'identità chiara e precisa, vincente in molte realtà. Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo. Il focus è sull'importanza della gara, vogliamo far punti e fare il possibile per riuscire a fare il risultato".

Rileggi la conferenza stampa di mister Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Lazio