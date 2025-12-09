Cuesta batte il Pisa, la Gazzetta di Parma in prima pagina: "Tre punti d'oro"

Il Parma passa di misura a Pisa nello scontro diretto per la salvezza e mette in tasca tre punti preziosi per l'obiettivo salvezza: "Il Parma conquista tre punti d'oro - scrive oggi la Gazzetta di Parma nel suo titolo di apertura -. Sofferta vittoria sul campo del Pisa". Decisivo il rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo della sfida.

Soddisfatto il tecnico gialloblu Carlos Cuesta: "Abbiamo avuto dei momenti positivi nel gioco, nella pressione alta e nella gestione - la parole in conferenza stampa -. Il rigore è figlio di un’azione del genere. Dobbiamo avere la capacità di adattarci quando la partita non va avanti come vogliamo. Ho visto buona organizzazione e mentalità: questo ci ha permesso di vincere. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dello spirito. Ogni giorno ci sono questi atteggiamenti positivi. Il cambio di Oristanio? La scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur corta. Semplicemente una questione tattica. Gaetano è una persona incredibile e un giocatore di grande livello. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma è stata una questione tattica. Dovevamo rispondere ai cambi del Pisa, ho voluto mettere un giocatore in più. Gaetano ci darà tantissimo nelle prossime partite. Mi è dispiaciuto molto".