Torino-Milan, formazioni ufficiali: panchina per Pulisic. Baroni con Zapata davanti
Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita che chiude la 15ª giornata di Serie A:
Nessuna sorpresa in casa Torino, con Duvan Zapata che si prende una maglia da titolare e affianca Adams in attacco. A centrocampo Casadei lascia il posto ad Anjorin.
Per il Milan solo panchina per Pulisic, reduce dalla febbre. Nuova chance per Nkunku al fianco di Leao. A centrocampo Loftus-Cheek preferito a Ricci.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Chiffi di Padova.
ASSISTENTI: Baccini e Bercigli.
IV UFFICIALE: Tremolada.
VAR: Ghersini.
AVAR: Abisso.